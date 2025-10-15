120 thợ Thanh Hóa ra Thái Nguyên sửa xe miễn phí

Chỉ sau một lời kêu gọi trên mạng, 120 người thợ từ Thanh Hóa đã vượt hàng trăm km đến Thái Nguyên, lập trạm dã chiến sửa xe miễn phí cho người dân vùng lũ.

Lời kêu gọi được anh Trọng Giáp, một thợ sửa xe ở Như Thanh, Thanh Hóa, đăng trong nhóm "Hội kỹ thuật xe máy Thanh Hóa" vào tối 12/10. Chưa đầy 24 giờ sau, 120 người đã đăng ký tham gia, người góp công, người góp của.

Họ gấp rút chuẩn bị đồ nghề chuyên dụng, từ cờ lê, tua vít, bình ắc quy, cùng hàng trăm chai dầu máy, dây dẫn xăng tất cả đều là đồ mới. Anh Giáp liên hệ trước với địa phương và được sắp xếp ba vị trí là trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Kỹ thuật công nghiệp và nhà hát ca, múa, nhạc dân gian Việt Bắc, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

2h sáng 13/10, đoàn xe chở 120 người cùng dụng cụ bắt đầu lăn bánh trong đêm, hướng về Thái Nguyên.

Nhóm thợ Thanh Hóa hỗ trợ sửa xe miễn phí tại TP Thái Nguyên trưa 13/10. Ảnh: Phương Lam

Đến nơi, cả đoàn không nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào việc. Tại các điểm sửa xe dã chiến, hàng trăm người dân đã dắt xe máy phủ đầy bùn đất đứng chờ sẵn. Các anh thợ trải bạt, chia nhau từng tốp, người tháo động cơ, người làm sạch bùn đất quyện chặt trong bánh xe và xích. Họ làm việc liên tục, có những ngày kéo dài đến 21h, sửa được hàng trăm chiếc xe cho bà con.

"Hai tuần qua, ngày nào tôi cũng theo dõi tin tức về bão lụt, thấy nhiều nơi bị cô lập, tài sản của người dân mất trắng mà xót xa", anh Giáp chia sẻ. "Được góp chút công sức nhỏ bé của mình, tôi thấy rất vui".

Dắt hai chiếc xe máy, tài sản giá trị nhất của gia đình còn sót lại sau trận ngập sâu 1,6 m, đến điểm sửa chữa, bà Huệ, 54 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng không giấu được sự xúc động. Các tiệm sửa xe trong thành phố đều đã quá tải. Biết có đoàn từ Thanh Hóa đến giúp miễn phí, bà "mừng rơi nước mắt".

"Họ vượt hàng trăm cây số đến đây chỉ để giúp bà con miễn phí", bà nói.

Đi theo chồng để phụ trách hậu cần, chị Phương Lam ở TP Thanh Hóa lo sắp xếp phụ tùng, chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ cho cả đoàn. Chị kể khi lên đường, gia đình rất ủng hộ, ông bà ở nhà trông con và chỉ dặn "cố gắng giúp bà con được gì thì giúp".

"Khi nhìn những chiếc xe phủ đầy bùn, thấy người dân xếp hàng dài chờ đợi, tôi mới thực sự thấu hiểu nỗi vất vả của họ. Chỉ đến lúc mọi người vui mừng nhận lại xe, tôi mới cảm thấy công sức của mình thật ý nghĩa", chị Lam tâm sự.

Ngọc Ngân