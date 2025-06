12 vườn hồng hút khách check in tại Nhật Bản

Vườn Sakura Kusabue no Oka, Chiba

Tọa lạc tại thành phố Sakura, tỉnh Chiba, khu vườn Sakura Kusabue no Oka là địa điểm duy nhất tại Nhật Bản được vinh danh trong "Hall of Fame Rose Garden" (Đại sảnh Danh vọng Vườn hồng) bởi chương trình Great Rosarians of the World tại Mỹ. Khu vườn quy tụ 1.250 giống hoa với khoảng 2.500 bụi đang khoe sắc. Vườn mở cửa đón khách tham quan từ 9h đến 18h, vé vào cổng có giá 410 yên (khoảng 65.000 đồng). Ảnh: Maji.tv