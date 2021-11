12 trường ở Đồng Nai học trực tiếp từ hôm nay

Sau gần 4 tháng học online do ảnh hưởng Covid-19, Đồng Nai cho phép 12 trường "thí điểm" học trực tiếp.

Ngày 22/11, những điểm trường "vùng xanh" được UBND cấp huyện, thành phố chọn "thí điểm" đến trường đã bắt đầu đi học trở lại với các quy định chống dịch nghiêm ngặt (5K, giãn cách thời gian, chia tách nhỏ lớp...) nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. Các trường học bước đầu chỉ cho học sinh cuối cấp đến trường.

Trước đó tỉnh Đồng Nai cho phép 17 trường được đi học trở lại, nhưng một số trường phải tạm hoãn do các ca nhiễm ở địa phương vẫn còn.

Tại TP Biên Hòa, THCS Thống Nhất là trường duy nhất được chọn "thí điểm", song tối qua 21/11, UBND tỉnh Đồng Nai phải ra công văn hỏa tốc tạm dừng kế hoạch dạy học trực tiếp của trường này do phát hiện 9 em học sinh lớp 9 bị nhiễm. Trước đó trường Tiểu học Tân Tiến cũng buộc tạm dừng do lo ngại công tác an toàn cho các trẻ.

Tương tự, UBND huyện Long Thành cũng lùi thời gian đi học trường THCS Tân Hiệp sang ngày mai (23/11) do địa bàn xã tăng số ca dương tính trong cộng đồng; UBND huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch cũng lùi thời gian học trực tiếp từ ngày 22 đến 29/11 ở hai trường chọn thí điểm là THCS Trần Hưng Đạo (xã Bảo Bình), Trường THCS Phước An (xã Phước An).

Học sinh lớp 12 trường THPT Thống Nhất A, huyện Trảng Bom đến trường sáng 22/11, Ảnh: Thái Hà

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, sau một tuần "thí điểm", Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh sẽ đánh giá và cho phép nhiều trường đi học trở lại nhiều hơn, dần thích ứng an toàn với Covid-19. Tất cả các học sinh từ 12 tuổi trở lên trong diện được đến trường đã tiêm vaccine Covid-19, trong đó các em học sinh THPT qua 14 ngày từ mũi đầu tiên.

Sáng nay, hàng trăm em học sinh trường THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom) đeo khẩu trang, trước khi vào trường được rửa tay sát khuẩn, tinh thần khá hào hức vui vẻ khi được trở lại trường, bên cạnh đó một số ít phụ huynh vẫn còn e dè, lo ngại khi đưa con đến trường.

"Mặc dù biết đến trường sẽ học tốt hơn song với số ca nhiễm ở cộng đồng vẫn cao tôi vẫn còn chút lo lắng. Tuy nhiên, do đã được tiêm vaccine rồi nên cũng động viên con khi đi học trđở lại", chị Nguyễn Thị Lan, phụ huynh học sinh nói.

Thầy Bạch Thanh Lụa, hiệu trưởng Trường THPT Thống Nhất A cho biết, việc dạy học trực tuyến đương nhiên không thể nào bằng với dạy học trực tiếp. Đặc biệt với các em học sinh khối 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học vào cuối năm học này. Nếu tiếp tục duy trì học trực tuyến kéo dài, thực sự không thể yên tâm về chất lượng cho các em đi thi và xét tuyển.

"Việc cho các em đi học trực tiếp khiến Ban giám hiệu và giáo viên khá căng thẳng và cân nhắc. Rất may, thời gian qua các em học sinh lớp 10 đến 12 đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 nên việc vận động phụ huynh đồng ý cho học sinh trở lại trường cũng thuận lợi hơn", thầy Lụa nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho biết, thời gian qua dù đã rất cố gắng nhưng ở một số nơi, học sinh vẫn còn thiếu thiết bị hoặc sóng internet không ổn định để học trực tuyến. Ngoài ra, hiện nay hầu hết phụ huynh là công nhân đã quay trở lại nhà máy làm việc nhưng con trẻ ở nhà thì không có người lớn trông coi, khiến phụ huynh không thể yên tâm. Đây là những trở ngại khiến việc học trực tiếp càng trở nên cần thiết.

Chuẩn bị cho học sinh đến trường, tỉnh cũng đã tiêm vaccine cho học sinh lứa tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi. "Do đó, Đồng Nai sẽ dựa trên các quy định của pháp luật và thực tế để triển khai cho học sinh đi học trở lại. Việc này sẽ làm từng bước, làm đến đâu cố gắng chắc chắn đến đó, đồng thời có phương án xử lý các trường hợp rủi ro một cách an toàn và hiệu quả", ông Hùng nói.

Phước Tuấn