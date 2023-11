12 triệu m3 thải than được cấp phép làm vật liệu san lấp

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cho phép tỉnh Quảng Ninh sử dụng hơn 12 triệu m3 đất đá thải trong quá trình khai thác than làm vật liệu san lấp.

Thông tin trên được ông Ngọc Thái Hoàng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023, do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sáng 16/11 ở Hà Nội.

Ông Hoàng cho biết bốn bãi thải được phép sử dụng làm vật liệu san lấp gồm: Bãi Núi Béo trữ lượng 0,7 triệu m3, Tây Khe Sim 3,5 triệu m3, Suối Lại 3,5 triệu m3, bãi khu I của mỏ nam Tràng Bạch hơn 4,7 triệu m3.

Ông Ngọc Thái Hoàng nói tại Diễn đàn kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023. Ảnh: Gia Chính

Ngoài ra, hai khu bãi thải khác là Nam Tràng Bạch (giai đoạn 2) và Cọc Sáu với hơn 21 triệu tấn đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cho phép sử dụng. Tỉnh Quảng Ninh dự kiến sử dụng số thải này để san lấp dự án Hạ Long Xanh, nơi có nhu cầu 300 triệu m3 vật liệu.

Ngoài thải than, ông Hoàng cho biết đang tiến hành thủ tục để sử dụng khoảng 35 triệu m3 tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp. Hiện cả 7 nhà máy nhiệt điện trên địa bàn đã xây dựng đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, các chỉ số quan trắc đảm bảo không có thành phần nguy hại.

Hai nhà máy nhiệt điện Thăng Long, Mông Dương 1 đang cung cấp khoảng 3,5 triệu m3 tro xỉ làm vật liệu san lấp cho một số dự án ở Quảng Ninh.

Một bãi thải than chất cao như núi ở phường Mông Dương, TP Cẩm Phả. Ảnh: Minh Cương

Hàng năm, các mỏ than ở Quảng Ninh đưa ra các bãi thải khoảng 150 triệu m3 dẫn tới chiếm dụng hàng nghìn ha đất, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ. Trong khi đó, mỗi năm Quảng Ninh thiếu khoảng 130 triệu m3 vật liệu san lấp cho các dự án. Mỏ đất đồi chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu.

Nhiều năm qua Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép thu hồi, sử dụng chất thải trong quá trình khai thác than làm vật liệu san lấp. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý và yêu cầu kiểm soát các chất độc hại trong chất thải nên đến nay Bộ mới cho phép.

Gia Chính