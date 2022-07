12 tiếng lang thang Măng Đen

Kon TumĐồi cỏ bông lau, làng du lịch cộng đồng Kon Pring hay chùa Khánh Lâm là những điểm đến hợp lý cho nửa ngày ở Măng Đen.

Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) được ví như "Đà Lạt thứ hai" của Tây Nguyên. Thị trấn có độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển này sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm và hệ sinh thái rừng phong phú, thích hợp cho những chuyến đi tránh nóng ngắn ngày. Nguyễn Thị Bình An, 37 tuổi, travel blogger tại TP HCM, gợi ý những điểm thăm thú cho một ngày ở Măng Đen.

6h - 8h: Săn bình minh ở đồi cỏ lau

Đồi cỏ lau nằm trên đường đèo Măng Đen - Quốc lộ 24, cách cổng chào Măng Đen hơn 2 km. Đỉnh đồi phủ đầy cỏ lau, có góc nhìn thoáng, ngắm được bình minh. Đây cũng là điểm cắm trại lý tưởng.

An khuyên du khách cần khởi hành từ 5h, dùng Google Maps để tìm đường, mặc đủ ấm vì Măng Đen sáng sớm khá lạnh. Sau khi đến vị trí của đồi cỏ trên Google Maps, du khách cần để ý kỹ để thấy con đường nhỏ dẫn lên đồi. "Con đường này có thể chạy xe máy vào, nhưng đòi hỏi tay lái cứng. Nếu không, bạn chọn chỗ đầu đường rộng, an toàn để dựng xe, sau đó đi bộ lên đồi", An gợi ý.

Ngoài ngắm bình minh, đây cũng là điểm săn mây ở Măng Đen. Theo An, từ tháng 6 đến tháng 8 dễ có biển mây. Nếu buổi đêm có mưa lớn, nhiệt độ giảm đột ngột, thì sáng sớm hôm sau khả năng cao sẽ có mây.

8h - 10h: Thăm các trang trại rau củ

Rời đồi cỏ lau, du khách có thể ghé qua khu vực tập trung nhiều trang trại rau củ cách đó khoảng 8 km. Với khí hậu thuận lợi, Măng Đen là "điểm hẹn" của các dự án rau sạch, nông trại kiểu mới.

An cho biết rau củ quả ở đây được trồng trong các lán trại, được dựng lên và quây lưới dày xung quanh. Du khách sẽ có cơ hội tham quan, chụp ảnh, và mua về làm quà các loại rau củ quả như cà chua, dâu tây, bắp cải mini, bí đỏ, rau cần.

Du khách lưu ý đường vào các khu trang trại chủ yếu là đường đất, rất trơn trượt nếu trời mưa. Bên cạnh đó, một số trang trại có thu phí tham quan.

10h - 14h: Khám phá làng du lịch cộng đồng Kon Pring

Quay lại Quốc lộ 24 và đi ngược hướng cổng chào Măng Đen, du khách sẽ đến làng du lịch cộng đồng Kon Pring. Nằm lọt thỏm giữa núi rừng, Kon Pring còn khá nguyên sơ, mộc mạc, nổi bật với mái nhà rông và những ngôi nhà sàn nhỏ xinh bao bọc xung quanh, nằm nối tiếp nhau.

Đến đây, du khách sẽ được giao lưu với dân làng (chủ yếu là người Mơ Nâm), nghe già làng kể chuyện, tới thăm các gia đình làm những sản phẩm truyền thống như váy, áo thổ cẩm, đàn T’rưng, nỏ, gùi.

Để trải nghiệm trọn vẹn, du khách nên ở lại dùng bữa trưa tại làng, nếm thử món gà nướng cơm lam với cách tẩm ướp đặc biệt. Trong làng còn có homestay phục vụ những du khách muốn lưu lại qua đêm.

14h - 17h: Chơi thác Pa Sỹ, hồ Đắk Ke

Tiếp đó, du khách di chuyển 9 km về phía Tây để đi vào khu vực có nhiều hồ, thác của Măng Đen, ghé thăm thác Pa Sỹ và hồ Đắk Ke. Đây đều là những điểm đến nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều du khách.

Giá vé vào khu du lịch thác Pa Sỹ là 20.000 một người. "Từ bãi đậu xe, bạn đi qua một cây cầu treo. Nhớ đi nhẹ, không đùa giỡn, rung lắc khi trên cầu. Rồi rẽ trái, đi thêm chút xíu sẽ thấy dòng thác hiện ra", An cho biết. Điểm chụp ảnh được yêu thích tại đây là một hòn đá có vị trí chính diện thác.

Trong khi đó, khu vực hồ Đắk Ke được thiết kế như một vườn cây và hoa nhiều màu sắc, tạo nên bầu không khí dễ chịu, phù hợp với những du khách thích check-in.

17h - 18h: Ngắm hoàng hôn ở chùa Khánh Lâm

Để khép lại một ngày nhiều hoạt động, du khách có thể thăm chùa Khánh Lâm, nằm cách hồ Đắk Ke chừng 3 km. Nằm trên một đỉnh đồi, chùa Khánh Lâm là điểm du lịch tâm linh quen thuộc của khách du lịch khi đến Măng Đen, và cũng là nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng.

An chia sẻ thêm: "Từ cổng chính dưới chân đồi, bạn leo 200 bậc tam cấp để lên đến chánh điện, sau đó đi ra lối cửa sau sẽ thấy ngọn đồi hoa màu của dân địa phương. Đây là nơi có thể ngắm trọn vẹn cảnh hoàng hôn vào những ngày đẹp trời".

Minh Đức