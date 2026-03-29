12 tấn KitKat bị cướp trên đường vận chuyển khắp châu Âu

ItalyHơn 400.000 thanh KitKat trong xe tải trên đường phân phối vừa bị cướp, nhưng mỗi thanh kẹo đều có "mã định danh" giúp cho việc truy xuất nguồn gốc khi nó được tiêu thụ.

Nhà chức trách xác định băng trộm đang giữ 413.793 thanh kẹo và công ty Nestlé không biết chúng đã tấn công vào đoạn đường nào, vì tuyến đường vận chuyển dài khoảng 1.200 km. Chiếc xe tải này dự định phân phối các thanh kẹo ở Áo và Cộng hòa Séc dọc theo tuyến đường trước khi đến Đông Âu.

KitKat là thanh kẹo phủ chocolate do hãng Rowntree (Anh) sáng tạo, hiện được Nestlé sản xuất toàn cầu sau khi mua lại Rowntree năm 1988. Sản phẩm gồm lớp chocolate bên ngoài, bên trong là bánh và kem xốp, có thể bẻ dọc thành nhiều thanh nhỏ.

Giá trị lô hàng chưa được công bố, song có thể xấp xỉ 100.000 USD. Ảnh: Telegraph

Công ty cho biết thêm, loại bánh kẹo này có thể được bán thông qua các kênh không chính thức trên khắp thị trường châu Âu. Nhưng điều này có thể giúp truy tìm những kẻ trộm, vì mỗi thanh kẹo đều được gán một mã lô duy nhất. Do đó, người tiêu dùng, nhà bán lẻ và nhà bán buôn sẽ có thể xác định xem một sản phẩm có nằm trong lô hàng bị đánh cắp hay không bằng cách quét số lô trên bao bì.

"Nếu tìm thấy kết quả trùng khớp, máy quét sẽ nhận được hướng dẫn rõ ràng về cách thông báo cho KitKat", hãng cho biết.

Nestlé, công ty mẹ của KitKat hôm 28/3 đã cảnh báo rằng "vụ trộm có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt KitKat trên kệ hàng châu Âu", đồng thời thừa nhận rằng người tiêu dùng, có thể gặp khó khăn trong việc tìm mua loại chocolate yêu thích của họ trước lễ Phục sinh năm nay, rơi vào ngày 5/4.

Người phát ngôn của KitKat cho biết: "Đến lúc này, tất cả những gì chúng tôi biết là vụ việc xảy ra vào tuần trước khi chiếc xe tải đang trên đường từ miền trung Italy đến Ba Lan. Chiếc xe và hàng hóa bên trong vẫn chưa được tìm thấy".

Tình trạng trộm cắp nhắm vào KitKat có xu hướng tăng

Nestlé - tập đoàn sở hữu các thương hiệu thực phẩm gia dụng như Nescafé, Cheerios, với khoảng 277.000 nhân viên trên toàn cầu - cho biết sẽ tiếp tục phối hợp điều tra và cập nhật thông tin cho người tiêu dùng, nhà bán lẻ khi cần.

Vụ việc xảy ra ngay sau một báo cáo chung của các đại diện ngành, cho thấy tình trạng trộm cắp hàng hóa và gian lận vận chuyển gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Năm 2023, khoảng 55.000 thanh KitKat tại Nhật Bản – gồm các hương vị như matcha latte, dưa lưới, daifuku mochi – đã bị đánh cắp trong một vụ lừa đảo có chủ đích nhằm vào doanh nghiệp.

Một đơn hàng KitKat trị giá 110.000 USD cũng bị chiếm đoạt khi đang trên đường từ Nhật Bản đến bang New Jersey (Mỹ), do nhóm trộm sử dụng giấy tờ giả mạo của hãng vận chuyển.

Hải Thư (Theo Telegraph, NYPost)