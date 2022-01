12 sản phẩm công nghệ sáng tạo tại Tech Awards 2021

Sáu thiết bị và sáu giải pháp được Ban tổ chức Tech Awards 2021 ghi nhận vì sự đổi mới, sáng tạo và mở ra trào lưu mới trong 2022.

Giải thưởng Sản phẩm Sáng tạo 2020 được trao trong hội thảo "Innovation Drives The World - Sáng tạo công nghệ vận hành thế giới". Sự kiện nằm trong trong khuôn khổ Diễn đàn Tech Summit 2022 do VnExpress sáng 7/1 TP HCM. Năm nay, Ban tổ chức trao giải thưởng cho ba sản phẩm sáng tạo, sáu giải pháp công nghệ Việt sáng tạo và ba sản phẩm tiềm năng.

Đại diện các đơn vị nhận giải thưởng Giải pháp Công nghệ Sáng tạo 2021.

Sản phẩm Công nghệ Sáng tạo 2021

Samsung Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Flip3 với thiết kế thời trang.

Samsung Galaxy Z Flip3, ra mắt tháng 8/2021, mở ra trào lưu điện thoại màn hình gập giá tốt, thiết kế thời trang. So với các smartphone gập trên thị trường, Z Flip3 ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, có thể gập vào như một hộp phấn trang điểm. Samsung cũng trang bị cho sản phẩm loạt phụ kiện, ốp lưng thời trang để thể hiện cá tính.

Sony Xperia Pro-I

Smartphone Sony Xperia Pro-I với cảm biến ảnh 1 inch. Ảnh: GSM Arena

Sony Xperia Pro-1 là smartphone cao cấp nhất của Sony, chuyên về quay phim và chụp hình khi được trang bị cảm biến ảnh cỡ lớn 1 inch. Máy mang phong cách Omni Balance đặc trưng và là hãng điện thoại duy nhất không dùng thiết kế "đục lỗ" hay "tai thỏ". Xperia Pro-1 hỗ trợ quay video 4K tốc độ 120 fps - cao nhất trên thị trường. Tại Việt Nam, máy được bán ra từ cuối tháng 12/2021 với giá 41 triệu đồng.

Art Store - Samsung The Frame

Art Store được ví như "linh hồn" của TV The Frame.

Thư viện Art Store trên TV The Frame là một trong những điểm sáng của thị trường TV năm qua. Trong khi các hãng tập trung chạy đua công nghệ, thiết kế, Samsung mang đến cho người dùng trải nghiệm thị giác ấn tượng với kho tranh khổng lồ lên đến 1.500 tác phẩm, của 625 tác giả từ 42 quốc gia, trải đều các thời kỳ và trường phái nghệ thuật.

Giải pháp Công nghệ Việt Sáng tạo 2021

Zalo Connect

Zalo Connect hiển thị thông tin người cần hỗ trợ trên bản đồ. Ảnh: Lưu Quý

Zalo Connect là một trong sáu giải pháp công nghệ được vinh danh trong Tech Summit 2021. Ngoài tính năng kết nối truyền thống, trong đại dịch, Zalo phát triển thêm tính năng như Connect giúp kết nối giữa người cần hỗ trợ với mạnh thường quân. Ra mắt từ đầu tháng 9, chỉ sau nửa tháng hoạt động tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành, tính năng này ghi nhận 85.000 lượt hỗ trợ trong cộng đồng, trở thành một trong những kênh kết nối quan trọng thời kỳ giãn cách xã hội.

Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành

Bác sĩ Bùi Thanh Phúc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (bìa phải), tư vấn qua điện thoại cho bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM chiều 26/7. Ảnh: Mạnh Cường

Mạng lưới thầy thuốc đồng hành được khởi xướng từ 22/07/2021, do Trung Ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam và Tổ thông tin đáp ứng nhanh - Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 vận hành. Mạng lưới quy tụ hơn 13.000 tình nguyện viên, trong đó có 11. 000 bác sĩ và nhân viên y tế, ứng dụng công nghệ tổng đài trên mây để hàng nghìn bác sĩ chủ động gọi cho bệnh nhân đang điều trị tại nhà. Trong giai đoạn một (22/07 - 10/10), tổng đài đã thăm khám và sàng lọc xác định nguy cơ hơn cho hơn 370.000 bệnh nhân Covid-19, chiếm đến 42% số F0 cả nước.

Nền tảng Giúp tôi

Nền tảng Giúp tôi! được ví như Uber trong tư vấn y tế.

Giúp tôi được khởi xướng bởi liên minh STEAM for Việt Nam, Got It Việt Nam, Kompa Group và Filum, hỗ trợ bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19. Ứng dụng giúp kết nối người bệnh và bác sĩ, được ví như Uber trong tư vấn y tế. Trong cao điểm của đại dịch, đây là một trong những nền tảng góp phần quan trọng vào việc giảm tải y tế cho các bệnh viện, giúp người dân an tâm và được thăm khám kịp thời với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế.

Phần mềm hỗ trợ học và thi Azota

Phần mềm Azota hỗ trợ giáo viên giảm thời gian tổ chức thi online từ hàng giờ xuống còn dưới 5 phút.

Azota là ứng dụng giao và chấm bài tập online được phát hành năm 2021 trong bối cảnh nhiều trường phải chuyển sang học trực tuyến. Ứng dụng giúp thầy cô có thể giao bài tập và học sinh trực tiếp trả lời, phụ huynh có thể hướng dẫn con mình làm bài dựa trên gợi ý của hệ thống. Nền tảng cho phép theo dõi lộ trình học tập của học sinh một cách dễ dàng. Azota có ứng dụng trên cả App Store và CH Play, nhưng bản web được nhiều người dùng hơn vì trực quan, dễ thao tác.

FPT eCovax

Giải pháp Doanh nghiệp xanh của FPT eCovax.

FPT eCovax là giải pháp chuyển đổi số được ví như "vaccine công nghệ", giúp doanh nghiệp quản lý làm việc từ xa, kết nối liền mạch, không tiếp xúc. Sau khi công bố 10 ngày, đến đầu tháng 9, gói giải pháp số đầu tiên của eCovax đã thu hút 300 doanh nghiệp đăng ký sử dụng. Gói miễn phí trong vòng một năm của eCovax gồm FPT.eContract (Hợp đồng điện tử), FPT.CA (Chữ ký số), Base Request (Quản lý Phê duyệt và Đề xuất) và Oncall (Tổng đài Cloud).

Momo

Thanh toán không tiếp xúc trên ví điện tử MoMo.

Từ ví điện tử với các tính năng thanh toán, MoMo đã phát triển thành siêu ứng dụng với hệ sinh thái đáp ứng các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người Việt như đi chợ, đổ xăng, mua sắm, kết nối bạn bè, quyên góp từ thiện... Đã ra đời được nhiều năm, trong năm 2021, Momo tiếp tục nâng cấp nhiều tính năng mới hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc, phục vụ người dân trong đại dịch. Đây cũng là ứng dụng Fintech duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng những ứng dụng được yêu thích nhất của Apple năm 2021.

Sản phẩm Công nghệ Tiềm năng 2022

Samsung Galaxy S21FE

Samsung Galaxy S21FE 5G có giá 16 triệu đồng. Ảnh: Huy Đức

Samsung Galaxy S21FE là smartphone đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong năm 2022. Sản phẩm mở đầu trào lưu smartphone quay video giá tốt nhờ cụm ba camera sau với phần cứng thuộc hàng tốt nhất phân khúc giá, gồm camera chính và camera siêu rộng 12 megapixel hỗ trợ chống rung quang học OIS, bên cạnh ống kính tele 8 "chấm". Camera trước của máy có độ phân giải 32 megapixel. S21 FE thừa hưởng các tính năng quay và chụp tốt nhất của điện thoại Samsung hiện nay như Dual Recording, chế độ chụp đêm...

Oppo Air Glass

Kính thông minh Oppo Air Glass.

Oppo Air Glass là một trong những thiết bị công nghệ được chờ đợi nhất năm 2022. Đây là kính thông minh đầu tiên được công bố tại Việt Nam, có thiết kế độc đáo, có thể kết hợp kính mắt thông thường. Air Glass cung cấp các thông tin đơn giản dưới dạng 2D, như điều hướng khi di chuyển, dịch thuật, lịch, thời tiết, theo dõi hoạt động thể chất... Các thông tin được hiển thị bằng máy chiếu Spark Micro nhỏ như hạt cafe và tiết kiệm pin, cùng màn chiếu trong suốt, đủ để hiển thị thông tin cho người dùng. Độ phân giải hình ảnh trên màn chiếu đạt 640 x 480 pixel.

Air Glass đang được trưng bày và cho khách tham quan trải nghiệm tại triển lãm Tech Expo ngày 7-8/1.

Trợ lý ảo Vivi

Trợ lý ảo ViVi được tích hợp trên các mẫu xe điện thông minh của Vinfast.

ViVi của công ty VinBigData là trợ lý ảo thuần Việt, hỗ trợ hơn 100 tính năng, bao gồm thông tin, tiện ích, giải trí, dịch vụ và điều khiển xe thông minh. Ban đầu, Vivi được phát triển cho các mẫu xe điện thông minh. Người dùng có thể hỏi thông tin cơ bản về thời tiết, tin tức và ra lệnh cho xe mở cốp, bật/tắt điều hòa và chỉnh nhiệt độ, quạt gió theo ý muốn. Trong tương lai, Vivi có thể được nâng cấp để ứng dụng cả trong hệ thống nhà thông minh và dải sản phẩm công nghệ khác của VinGroup.

Chuỗi sự kiện Tech Awards diễn ra tại GEM Center, TP HCM hôm nay với ba nội dung chính: Diễn đàn Tech Summit 2022 với hai phiên thảo luận Innovation Drives The World - Sáng tạo công nghệ vận hành thế giới vào sáng 7/1 và Futute of Internet- Tương lai của Internet vào chiều 7/1. Lễ trao giải Tech Awards, diễn ra từ 19h ngày 7/1, vinh danh những sản phẩm và thương hiệu được độc giả và chuyên gia đánh giá cao nhất trong năm 2021. Triển lãm Tech Expo, diễn ra trong hai ngày 7-8/1, quy tụ những nhà trưng bày lớn trong và ngoài nước, đem đến những thiết bị nổi bật và trình diễn những xu hướng định hình trong năm 2022. Triển lãm còn có chương trình 24h Flash sale cho tín đồ công nghệ vào ngày 8/1. Tại đây, các gian hàng sẽ tổ chức bán sản phẩm kèm ưu đãi đặc biệt, hoặc các trò chơi nhận quà dành ra cho khách đến tham quan và mua sắm.

