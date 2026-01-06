12 phút bới thùng rác tìm vàng cho khách đi tàu

Khi chuyến tàu Thống Nhất SE5 chuẩn bị vào ga Đồng Hới, bà Bạch Huệ hốt hoảng báo mất gói trang sức vàng vừa tháo ra để trên bàn, nghi bị người nhà vứt nhầm vào thùng rác.

Sự việc xảy ra tối 1/1 trên chuyến tàu SE5 hành trình Hà Nội - TP HCM. Bà Huệ, gần 60 tuổi, quê Đà Nẵng cho biết gói giấy ăn bên trong có đôi bông tai và sợi dây chuyền vàng. Trong lúc bà đi vệ sinh, người thân dọn bàn, tưởng là rác nên đã mang đi vứt.

Thời gian tàu dừng tại ga Đồng Hới (Quảng Trị) chỉ 12 phút để đón trả khách và chuyển rác xuống ga. Nếu không kịp tìm thấy trước khi tàu chạy, số rác sẽ được chuyển đi và cơ hội tìm lại gần như bằng không. Bà Huệ cầu cứu tổ tàu khi đoàn giảm tốc chuẩn bị vào ga.

Đôi bông tai cùng dây chuyền vàng của hành khách Bạch Huệ ở Đà Nẵng bị thất lạc trên tàu SE5 từ Hà Nội vào TP HCM ngày 1/1. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Trưởng tàu Hoàng Ngọc Thảo, 38 tuổi, lập tức huy động 6 tiếp viên phong tỏa khu vực toa số 9. Họ yêu cầu giữ lại toàn bộ các túi nilon rác vừa được thu gom từ buồng ngủ, chưa kịp đưa xuống ga.

"Thời gian gấp, anh em chúng tôi phải lộn ngược từng bao rác, kiểm tra kỹ từng mẩu giấy", anh Thảo kể.

Hết 12 phút dừng tàu, rác đã bới tung nhưng vàng chưa thấy. Tàu chuyển bánh, hy vọng của nữ hành khách tắt dần. Tuy nhiên, tổ tàu không bỏ cuộc, tiếp tục rà soát lại các thùng rác cố định trong nhà vệ sinh toa 9 – nơi có thể bị bỏ sót.

20 phút sau khi tàu rời ga, tiếp viên Lê Thị Minh Quyên reo lên khi thấy một gói giấy vo tròn nằm sâu dưới đáy thùng rác nhà vệ sinh. Mở ra kiểm tra, bên trong là số trang sức của bà Huệ.

Nhận lại tài sản, người phụ nữ bật khóc. Bà cho biết đây là món đồ kỷ niệm giá trị, vừa mang đi dự đám cưới người thân về. "Đồ vật về với chủ là niềm vui lớn nhất của chúng tôi trong ngày đầu năm mới", Trưởng tàu Thảo nói.

Trưởng tàu Hoàng Ngọc Thảo, 38 tuổi, (áo đỏ, trái) trao lại trang sức vàng cho bà Bạch Huệ trên chuyến tàu Hà Nội - TP HCM ngày 1/1. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Cùng thời điểm, trên chuyến tàu SE3 xuất phát từ Hà Nội tối 31/12/2025, một cuộc tìm kiếm khác cũng diễn ra. Sáng 2/1/2026, khi tàu vừa cập ga Sài Gòn, trưởng tàu Trần Văn Trí nhận thông tin một nữ Việt kiều Mỹ bị thất lạc túi xách.

Tàu vừa cập ga Sài Gòn, chị Oanh báo thất lạc túi xách chứa nhiều giấy tờ quan trọng để làm thủ tục bay về Mỹ vào ngày 4/1, cùng hơn 400 USD và tiền mặt. Chị không nhớ để quên ở đâu do đoàn đi đông người và di chuyển nhiều toa.

Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, trưởng tàu Trần Văn Trí nhận định khách thường có thói quen giấu đồ dưới gối cho an toàn rồi quên lấy. Ông cho rà soát toàn bộ gối ở các giường chị Oanh từng ghé qua.

Đúng như dự đoán, chiếc túi được tìm thấy nằm im dưới gối tại một giường ở toa 5, thay vì toa 6 như thông tin ban đầu của hành khách. Nhận lại đủ tài sản và giấy tờ, nữ hành khách ngỏ ý biếu tiền cảm ơn nhưng tổ tàu từ chối. "Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hy vọng chị sẽ chia sẻ những hình ảnh đẹp về con người Việt Nam tới cộng đồng tại Mỹ", trưởng tàu 52 tuổi chia sẻ.

Trưởng tàu Trần Văn Trí, 52 tuổi, trao lại tiền, giấy tờ cho hành khách Kim Oanh bỏ quên trên tàu Bắc - Nam, tại ga Sài Gòn, TP HCM ngày 2/1. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Trưởng tàu Trần Văn Trí đã gắn bó với ngành đường sắt 26 năm, còn anh Hoàng Ngọc Thảo có 16 năm thâm niên. Suốt hành trình ấy, họ không chỉ tìm lại tài sản thất lạc mà còn nhiều lần đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên tàu, góp tiền hỗ trợ những hành khách khó khăn về quê.

Với họ, niềm vui của hành khách là thước đo giá trị công việc. "Thấy khách gặp khó mà không giúp, chúng tôi không cam lòng. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cái tình giữa người với người trên mỗi chuyến tàu", anh Trí nói.

Quỳnh Nguyễn