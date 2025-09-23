12 phụ nữ lập làng 'không đàn ông'

MỹVới quy tắc "không rắc rối, không đàn ông", 12 phụ nữ cùng nhau sống vui vẻ trong những ngôi nhà tí hon 40 m2 ở bang Texas.

Trên bãi cỏ xanh ở vùng nông thôn Cumby, 12 ngôi nhà tí hon nằm san sát nhau. Trong cộng đồng chỉ có phụ nữ độc thân, phần lớn đã nghỉ hưu, cùng nhau tận hưởng cuộc sống với hồ bơi, phòng yoga, câu lạc bộ sách và các buổi tụ tập quây quần.

The Bird’s Nest (Tổ chim), tên cộng đồng chỉ dành cho phụ nữ, do Robyn Yerian, 70 tuổi, sáng lập.

Ngôi làng gồm những căn nhà nhỏ, chỉ dành cho phụ nữ. Ảnh: Robyn Yeria

Năm 2002, khi chuẩn bị nghỉ hưu, Robyn nhận ra số tiền tiết kiệm không đủ để đảm bảo cuộc sống. Bà quyết định rút toàn bộ, chi 35.000 USD mua mảnh đất và thêm 100.000 USD để cải tạo và thành lập làng.

Ban đầu, The Bird’s Nest chỉ dành cho người trên 55 tuổi. Nhưng sau một hội thảo dạy phụ nữ sử dụng dụng cụ điện, Robyn nảy ra ý tưởng xây dựng cộng đồng thuần nữ.

Hiện tại, The Bird’s Nest là nơi sinh sống của 12 phụ nữ. Robyn cho biết lập làng không nhằm loại trừ đàn ông mà mục tiêu là "trao quyền cho phụ nữ".

Mỗi ngôi nhà đều theo dạng tiny home (nhà tí hon) rộng 15-40 m², gồm phòng khách, bếp, nhà tắm và gác xép để ngủ. Mỗi căn đều có hiên riêng, vườn hoa và cây xanh. Chi phí sinh hoạt cũng vừa túi tiền, 450 USD mỗi tháng cho một lô đất, bao gồm nước, xử lý rác, bể tự hoại và chăm sóc bãi cỏ.

"Mọi người cùng điều hành nơi này. Đây là nhà của họ chứ không phải chỉ của tôi", Robyn nói.

Cộng đồng có quy tắc chung: không thị phi, không nói xấu sau lưng. "Tôi khá thẳng thắn. Nếu có vấn đề, chúng tôi phải nói ra", Robyn cho hay.

Robyn Yerian đứng trong khu vực Bird's Nest, tháng 8/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cư dân chủ yếu trong độ tuổi 60-80, ngoại trừ một phụ nữ 33 tuổi. Họ ví nơi đây như ký túc xá đại học với các hoạt động yoga, làm vườn, thủ công, câu lạc bộ sách và trò chơi buổi tối. Họ cùng nấu ăn, ăn tối bên đống lửa, đưa đón nhau đi khám bệnh hoặc đến các cuộc hẹn.

Người muốn gia nhập phải trải qua quy trình gồm các bước: Đầu tiên là trò chuyện qua điện thoại với Robyn, sau đó đến ở thử vài ngày. "Tôi luôn dành thời gian thẩm định. Tôi tìm những người chu đáo, thật sự muốn trở thành một phần của cộng đồng", bà nói.

Đến nay, hàng trăm người đã nộp đơn xin gia nhập, nhưng chỉ một số ít được chấp nhận.

Nhật Minh (Theo Metro)