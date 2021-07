12 phim được chờ đón tại Cannes 2021

“Annette”, “Memoria” và “Bergman Island” là những tác phẩm được trông đợi nhất tại liên hoan phim Cannes năm nay.

Cannes 2021 diễn ra từ ngày 6 tới 17/7 tại Pháp, sau một năm hủy vì dịch. Sự kiện trở lại với phiên bản đầy đủ, gồm hạng mục Competition (tranh giải chính), Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo) và các buổi trình chiếu ở nhiều hạng mục như: Opening Night Film (buổi chiếu tối khai mạc), Special Screenings (các suất chiếu đặc biệt), Midnight Screenings (các suất chiếu khuya), Out of Competition (nhóm chiếu nhưng không tranh giải), Cannes Premiere (ra mắt ở Cannes). Chuyên trang về phim Indiewire tổng hợp các tác phẩm được đón chờ nhất sự kiện.

Ahed’s Knee (Israel, Pháp)

Đạo diễn: Nadav Lapid.

Thể loại: Chính kịch.

Hạng mục: Tranh giải chính.

Teaser phim 'Ahed’s Knee' - Cannes 2021 Video: Youtube Cine Maldito.

Tác phẩm kể về một nhà làm phim nổi tiếng người Israel ở độ tuổi ngoài 40. Khi đến một ngôi làng hẻo lánh để trình chiếu tác phẩm mới nhất, anh đụng độ nhân viên của Bộ Văn hóa. Đó là lúc nhân vật chính rơi vào "một cuộc chiến cam go, không ngừng nghỉ để cứu lấy quyền tự do ngôn luận và nền dân chủ đang sụp đổ trên đất nước". Ahed’s Knee tiếp tục là một tác phẩm đậm tính chính trị của Nadav Lapid, người luôn làm phim đả kích chính quyền Israel.

Annette (Pháp, Đức, Bỉ)

Đạo diễn: Leos Carax.

Thể loại: Nhạc kịch.

Hạng mục: Tranh giải chính.

Trailer ''Annette" - Cannes 2021 Video: Youtube ONE media.

Tác phẩm mở màn liên hoan phim Cannes 2021, đánh dấu sự trở lại của Leos Carax kể từ Holy Motors (2012). Phim thuộc thể loại nhạc kịch, kịch bản do đạo diễn chấp bút cùng hai anh em Ron Mael và Russell Mael của nhóm Sparks. Nội dung kể về cặp vợ chồng là diễn viên hài (Adam Driver) và ca sĩ opera nổi tiếng (Marion Cotillard). Cuộc sống hào nhoáng của họ hoàn toàn thay đổi kể từ khi sinh con gái Annette, một cô bé có năng khiếu độc nhất vô nhị.

Bergman Island (Brazil, Pháp, Đức, Mexico)

Đạo diễn: Mia Hansen-Løve.

Thể loại: Chính kịch.

Hạng mục: Tranh giải chính.

Trailer 'Bergman Island' - Cannes 2021 Video: Youtube Telerama.

Phim kể về một đôi tình nhân đều là nhà làm phim do Vicky Krieps và Tim Roth đóng. Họ quyết định đi đến một hòn đảo ở Fårö (Thụy Điển) nơi Ingmar Bergman sống và quay những bộ phim như The Seventh Seal (1957), Scenes from a Marriage (1973). Khi đặt chân lên đảo cũng là lúc những ranh giới giữa thật và ảo bị xóa nhòa khiến mối quan hệ vợ chồng gặp thử thách. Dự án được Hansen-Løve giới thiệu từ năm 2019 và mất nhiều năm để hoàn thành.

Drive My Car (Nhật Bản)

Đạo diễn: Ryûsuke Hamaguchi.

Thể loại: Chính kịch.

Hạng mục: Tranh giải chính.

Trailer 'Drive My Car' - Cannes 2021 Video: Youtube Panap Media.

Tác phẩm chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên trích trong cuốn Man Without Woman của Haruki Murakami. Ryûsuke Hamaguchi đã biến câu chuyện thành tác phẩm điện ảnh dài ba tiếng. Nhân vật chính là một diễn viên kiêm đạo diễn sân khấu nổi tiếng Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima). Hai năm sau cái chết đột ngột của vợ, anh được mời làm đạo diễn một liên hoan sân khấu ở Hiroshima. Tại đây, Kafuku gặp một phụ nữ trẻ (Toko Miura) được chỉ định làm tài xế cho anh và giữa họ bắt đầu nảy sinh một mối quan hệ kỳ lạ.

Memoria (Thái Lan, Colombia, Pháp, Đức...)

Đạo diễn: Apichatpong Weerasethakul.

Thể loại: Chính kịch.

Hạng mục: Tranh giải chính.

Tilda Swinton trong "Memoria". Ảnh: Indiewire.

Ngôi sao Tilda Swinton vào vai một phụ nữ du lịch đến Bogotá (Colombia) và bắt đầu mắc một hội chứng gọi là "đầu nổ tung". Cô nghe thấy những tiếng nổ lớn phát ra trong không trung không rõ nguồn gốc. Càng tiến sâu hơn vào vùng nông thôn, những tiếng động càng trở nên rõ ràng, ấn tượng. Bộ phim tiếp tục phát triển phong cách làm phim siêu thực của Apichatpong. Lần đầu tiên anh quay phim ở nước ngoài, không phải ở quê nhà Thái Lan, với dàn diễn viên ngoại quốc.

Mothering Sunday (Anh)

Đạo diễn: Eva Husson.

Thể loại: Chính kịch.

Hạng mục: Cannes Premiere.

Nữ diễn viên Odessa Young và Josh O’Connor trong "Mothering Sunday". Ảnh: Robert Viglasky/Variety.

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Colin Firth, Olivia Colman, Odessa Young và Josh O'Connor. Lấy bối cảnh nước Anh thời hậu Thế chiến thứ nhất, phim kể về chuyện tình bí mật của một hầu gái mồ côi. Trước khi người yêu đính hôn với một cô gái khác, cô lẻn ra ngoài tìm gặp anh lần cuối. Tác phẩm thứ ba của nữ đạo diễn người Pháp Eva Husson do Alice Birch biên kịch, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên phát hành năm 2016 của Graham Swift.

Neptune Frost (Mỹ, Rwanda)

Đạo diễn: Saul Williams và Anisia Uzeyman.

Thể loại: Nhạc kịch, Khoa học viễn tưởng.

Hạng mục: Directors’ Fortnight.

Poster phim "Neptune Frost". Ảnh: Kickstarter.

Tác phẩm lấy bối cảnh một ngôi làng ở Burundi được làm từ các bộ phận tái chế của máy vi tính. Nội dung kể về chuyện tình giữa một người châu Phi chạy trốn xuyên quốc gia và một thợ mỏ coltan. Dự án được Saul Williams giới thiệu và chạy Kickstarter để gây quỹ từ năm 2019. Theo Saul Williams, vở nhạc kịch kết hợp tất cả sở thích của anh về ngôn ngữ, kể chuyện, công nghệ, thời trang, lịch sử, âm nhạc và sự nổi loạn.

Red Rocket (Mỹ)

Đạo diễn: Sean Baker.

Thể loại: Chính kịch, Hài hước.

Hạng mục: Tranh giải chính.

Cảnh phim "Red Rocket". Ảnh: A24.

Bộ phim hài đen kể về một diễn viên khiêu dâm tên là Mikey Saber (Simon Rex). Ở tuổi 39, anh quyết định giải nghệ ở Los Angeles để trở về quê hương Texas. Tại đây, anh phải đối diện những người không bao giờ muốn nhìn mặt như vợ và mẹ vợ. Saber bắt đầu "ngựa quen đường cũ" khi gặp một nữ phục vụ trẻ trong một cửa hàng địa phương. Red Rocket là phim đầu tiên của Sean Baker tranh giải Cành Cọ Vàng. Tác phẩm trước của anh, The Florida Project, từng gây tiếng vang khi chiếu ở hạng mục Directors’ Fortnight năm 2017.

The Souvenir Part II (Anh, Mỹ, Ireland)

Đạo diễn: Joanna Hogg

Thể loại: Chính kịch.

Hạng mục: Directors’ Fortnight.

Cản phim "The Souvenir" (2019). Ảnh: A24.

Phần tiếp theo của bộ phim The Souvenir từng công chiếu tại Sundance năm 2019. Lấy bối cảnh London những năm 1980, phim xoay quanh chuyện tình của cô sinh viên điện ảnh Julie Harte và người bạn trai nghiện heroin. Nếu phần đầu kể về những trải nghiệm của Julie tại trường, phần hai sẽ đánh dấu sự trưởng thành của nhân vật khi mất người yêu. Julie vừa phải vượt qua nỗi đau vừa tìm cách cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Titane (Pháp, Bỉ)

Đạo diễn: Julia Ducournau

Hạng mục: Tranh giải chính.

Thể loại: Chính kịch, giật gân.

Cảnh trong phim "Titane". Ảnh: Neon.

Tác phẩm thứ hai của nữ đạo diễn Julia Ducournau, người từng gây tiếng vang với phim kinh dị Raw (2016). Phim bắt đầu tại một sân bay khi thanh tra hải quan đón một người thanh niên có khuôn mặt bầm tím. Anh ta tuyên bố tên mình là Adrien Legrand, một đứa trẻ đã biến mất mười năm trước. Sự kiện giúp cha anh kết thúc cơn ác mộng dài. Song, khi ông đưa con trai về nhà cũng là lúc hàng loạt vụ giết người kinh khủng xảy ra trong khu vực.

Vortex (Argentina, Italy)

Đạo diễn: Gaspar Noe

Thể loại: Chính kịch.

Hạng mục: Cannes Premiere.

Phim "Vortex" sẽ được công chiếu tại Cannes. Ảnh: Gaspar Noe/Indiewire.

Bộ phim bán tài liệu đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Argentina - Gaspar Noe, người thường xuyên gây bão tại Cannes. Trong phim, ngôi sao Italy Dario Argento và nữ diễn viên Pháp Francoise Lebrun vào vai một cặp vợ chồng già đối diện với bệnh sa sút trí tuệ (dementia). Phim được Gaspar Noe quay giữa đại dịch trong hơn 20 ngày với kinh phí 3,3 triệu Euro. Trước đó, các tác phẩm của ông đều gây tranh cãi như Enter The Void (2009), Love (2015), Climax (2018).

The Worst Person in the World (Na Uy, Thụy Điển, Pháp)

Đạo diễn: Joachim Trier.

Thể loại: Chính kịch, Hài hước.

Hạng mục: Tranh giải chính.

Cảnh phim "The Worst Person in the World". Ảnh: Olso Pictures.

Tác phẩm cuối khép lại bộ ba phim của đạo diễn Na Uy Joachim Trier, tiếp nối Reprise (2006) và Oslo, August 31st (2011). Nhân vật chính là Julie (Anders Danielsen Lie), cô gái 30 tuổi luôn cảm thấy bất an với đời. Trong một bữa tiệc, Julie tình cờ gặp chàng trai Eivind quyến rũ. Sự việc khiến cô quyết định chia tay bạn trai nổi tiếng để lao vào mối quan hệ mới. Bộ phim đưa Trier quay trở lại với thể loại chính kịch sở trường, sau khi thử sức với dòng phim giật gân trong Thelma (2017).

Sơn Phước (theo Indiewire)