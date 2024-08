12 người tiếp tay nhóm lập app giả, mạo danh công an

Quảng NamNhóm tội phạm ở nước ngoài đã lập app giả mang tên Bộ Công an, dùng số điện thoại giả danh đường dây nóng để gọi hù dọa, lừa gần 20 tỷ đồng của 22 người Việt Nam.

Ngày 15/8, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử 12 người về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong các bị cáo có hai người Malaysia giữ vai trò điều hành là Low Boon Leng, 33 tuổi và Lim Kean How, 28 tuổi. 10 bị cáo còn lại là người Việt Nam tuổi từ 24 đến 31, bị cáo buộc giúp sức cho đường dây mở tài khoản và nhận, chuyển tiền chiếm đoạt được.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm mở sáng 15/8. Ảnh: Đắc Thành

Năm 2019, một nhóm người Đài Loan do Du Sheng Teacher cầm đầu đã tạo app "có tên và huy hiệu của Bộ Công an" chạy trên hệ điều hành Android.

Du Sheng Teacher từ Malaysia chỉ đạo mua thông tin nhiều cá nhân ở Việt Nam. Nhóm tội phạm ở nước ngoài dùng số điện thoại ảo giống đường dây nóng Bộ Công an, mạo danh công an gọi điện thoại thông báo người nghe bị điều tra liên quan hành vi rửa tiền hoặc vụ án hình sự nghiêm trọng. Để chứng minh không liên quan, nạn nhân phải mở tài khoản ngân hàng và chuyển toàn tiền vào để công an cất giữ.

Một số người khác bị chúng mạo danh nhân viên bưu điện thông báo đang nợ hàng chục triệu đồng. Người nghe nếu không thanh toán sẽ bị phong tỏa mọi tài khoản và bị khởi kiện ra tòa...

Sập bẫy mánh lừa này, nhiều người làm theo hướng dẫn cài app vào điện thoại rồi nhập thông tin tài khoản ngân hàng. Khi thực hiện xong, họ bị nhóm Du Sheng Teacher chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Tất cả thông tin cuộc gọi, tài khoản ngân hàng đăng ký Internet Banking, mã OTP chúng nắm nên nạn nhân bị rút tiền trong tài khoản mà không hay biết.

Tang vật vụ án bị tạm giữ. Ảnh: Đắc Thành.

Tháng 7/2019 Du Sheng Teache yêu cầu Jackson Liew, Low Boon Leng, Lim Kean How đến TP HCM với nhiệm vụ tìm người ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền lừa đảo. Đổi lại, ba người này được 2-3% số tiền chiếm đoạt.

Để vận hành, Low Boon Leng, Lim Kean How được bị cáo Võ Thiên Long, Trần Văn Phát, Đỗ Thị Đông và Cao Ngọc Nhi giúp sức lập thành một nhóm. Nhóm còn lại do Jackson Liew điều hành với sự tham gia của bị cáo Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Băng Nhi, Nguyễn Thị Bé.

Hai nhóm này mở hàng chục tài khoản ngân hàng thanh toán quốc tế, dùng số thuê bao điện thoại di động đăng ký dịch vụ Internet Banking. Với mỗi tài khoản, nhóm nghi can người Việt được hưởng 2-8 triệu đồng.

Nhà chức trách cáo buộc từ khi hoạt động đến lúc bị bắt vào đầu năm 2020, các bị cáo đã giúp sức cho Du Sheng Teache lừa 22 người ở Quảng Nam, Tây Ninh, An Giang và Bạc Liêu, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Tiền được chuyển cho Du Sheng Teacher ở nước ngoài.

Một số nghi can đã rời khỏi Việt Nam. Trong những người bị bắt, Low Boon Leng bị cáo buộc hưởng lợi gần 22 triệu đồng, Lim Kean How được hơn 31 đồng nhưng chưa nhận thì bị bắt. 10 người Việt Nam giúp sức hưởng lợi 14-34 triệu đồng mỗi người.

Đắc Thành