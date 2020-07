12 người dương tính với ma túy tại quán karaoke

Hải DươngChung tiền mua ma túy mang đến quán karaoke để "bay lắc", 12 thanh niên nam, nữ bị bắt.

Khoảng 22h30 ngày 5/7, Công an thành phố Hải Dương kiểm tra quán karaoke Dubai tại phường Thạch Khôi, bắt quả tang 13 thanh niên, nam nữ đang "bay lắc" theo tiếng nhạc, có biểu hiện sử dụng ma tuý.

Tại bàn trong phòng hát, công an thu 1 đĩa hình bầu dục, trên đĩa có 3 viên thuốc lắc, 2 mảnh viên thuốc lắc (một phần đã sử dụng) và 2 túi nhỏ ketamine. Qua kiểm tra nhanh, 12 người dương tính với ma tuý.

Bước đầu lực lượng chức năng làm rõ Tăng Văn Trường (29 tuổi) và Nguyễn Văn Lừng (31 tuổi), cùng trú tại TP Hải Dương đã chung tiền mua số ma túy trên, sau đó mang đến quán karaoke Dubai cho các bạn cùng sử dụng.

Hiện Trường và Lừng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó ngày 28/6, đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Hải Dương "đột kích" quán Bar Ruby One và quán Karaoke KTV trên địa bàn thành phố, phát hiện 99 thanh niên nam, nữ sử dụng trái phép chất ma túy. Tối 6/7, đại diện lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, cho biết 9 nghi can liên quan đến vụ này đã bị khởi tố về hành vi "Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy".

Giang Chinh