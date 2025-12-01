12 năm làm việc miệt mài, tôi vẫn bị cho nghỉ

Tôi đã cố gắng và cống hiến hết mình trong 12 năm, thậm chí sau khi sinh con tôi chỉ nghỉ 3 tháng thay vì 6 tháng như chế độ.

Vậy là chỉ còn hơn tháng nữa là hết năm, buồn hơn nữa là tôi đã chính thức thất nghiệp. Ra trường, tôi về công tác tại ban quản lý dự án, đó cũng là một điều may mắn so với các bạn cùng trang lứa. Sau 12 năm làm việc miệt mài, ngày hôm nay tôi cầm trên tay quyết định cho thôi việc.

Tôi đã cố gắng và cống hiến hết mình trong 12 năm, thậm chí sau khi sinh con tôi chỉ nghỉ 3 tháng thay vì 6 tháng như chế độ. Sau bao nhiêu sự cống hiến không mệt mỏi, tôi vẫn bị hất khỏi cơ quan vì không thuộc thành phần "ưu tiên". Cũng AQ một chút là trong 12 năm này tôi tích lũy được chút vốn liếng, một cái bằng thạc sĩ, chút vốn tiếng Anh đủ để giao tiếp, kỹ năng văn phòng tốt và khả năng phân tích viết báo cáo.

Tôi là nữ nhưng lại học chuyên ngành kỹ thuật nên thật khó để tìm việc ở giai đoạn này. Tôi đang hoang mang sau nhiều đêm mất ngủ nhưng sẽ lạc quan, bắt đầu tìm việc mới, dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi biết công ty bên ngoài không xem trọng những người đã có tuổi như tôi. Tôi sẽ bước tiếp dù có khó khăn thế nào, tin mình sẽ làm được. Tôi còn cả một gia đình phải gánh vác, còn bố mẹ đã hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu. Trời vẫn xanh và gió vẫn ca, cố lên tôi ơi. Mong được các bạn động viên để tôi thêm mạnh mẽ.

Thành Nam