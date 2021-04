12 năm bứt phá trở thành chủ đầu tư của Hải Phát Land

12 năm hành trình "vươn ra biển lớn"

Thành lập năm 2009, giữa thời điểm thị trường bất động sản có nhiều thăng trầm, Hải Phát Land chọn con đường chinh phục thử thách như một lý tưởng. Tên gọi Hải Phát - hành trình tiến ra biển lớn phần nào thể hiện khát vọng đó. Sau một thập kỷ, doanh nghiệp này ngày càng lớn mạnh và dần khẳng định vị thế trong lĩnh vực phân phối bất động sản tại Việt Nam.

Xuất phát từ công ty chuyên kinh doanh, phân phối các sản phẩm bất động sản trong nước, Hải Phát Land xây dựng một lộ trình phát triển rõ ràng cùng chiến lược kinh doanh bài bản. Tới thời điểm hiện tại, công ty hiện diện khắp cả nước với 35 chi nhánh, văn phòng đại diện và 16 công ty thành viên, đơn vị liên kết. Số vốn điều lệ đạt gần 1.000 tỷ đồng, chiếm gần 30% thị phần phân phối bất động sản miền Bắc và gần 20% thị phần cả nước.

Từ những bước đi đầu tiên, Hải Phát Land xây dựng hệ sinh thái bất động sản đồng bộ, phát triển đầy đủ lĩnh vực từ đầu tư, tư vấn phát triển dự án; phân phối, quản lý, vận hành, khai thác đến cung cấp những giải pháp công nghệ bất động sản, marketing và truyền thông dự án; đào tạo nhân sự chất lượng cao. Từ đó, doanh nghiệp đưa ra các giải pháp toàn diện cho thị trường bất động sản.

"Hệ sinh thái bất động sản là đòn bẩy gia tăng giá trị cho những sản phẩm mà Hải Phát Land phân phối. Điều này giúp chúng tôi trở thành 'cánh tay nối dài' của nhiều chủ đầu tư uy tín, là đơn vị phân phối độc quyền hàng trăm dự án trên cả nước", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Những năm qua, Hải Phát Land gắn với thành công của nhiều dự án như: shophouse 24h Vạn Phúc Hà Nội (năm 2016-2017); khu đô thị Phúc Ninh tại thị trường Bắc Ninh (2018); Dự án River Silk City - Sông Xanh tại Hà Nam (2019); Dự án Phương Đông Vân Đồn tạo đầu năm 2020 và Dự án Dương Kinh New City tại Hải Phòng cuối năm 2020.

Những sản phẩm được Hải Phát Land tham vấn và phát triển thường có tính thanh khoản cao, tốc độ bán hàng nhanh. "Nhiều dự án tưởng chừng 'dậm chân tại chỗ', nhưng sau khi Hải Phát Land nhập cuộc, với chiến lược kinh doanh sáng tạo, chúng tôi đã cải tạo, nâng cấp, tu sửa concept, tạo ra thêm nhiều giá trị cho khách hàng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Hải Phát Land được bình chọn là Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN tại lễ trao giải ASEAN Economic Forum 2020.

Minh chứng cho những nỗ lực của Hải Phát Land là nhiều giải thưởng lớn. Đơn vị 5 năm liên tiếp nhận được danh hiệu Top 5 Sàn giao dịch Bất động sản tiêu biểu Việt Nam do Hội môi giới Bất động sản Việt Nam bình chọn (từ năm 2015-2020); top 3 đơn vị phân phối bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam 2018; thương hiệu mạnh Việt nam 2019; Vietnam's Best Real Estate Agencies 2019 tại giải Dot Property Awards năm 2019; top 10 doanh nghiệp tiêu biểu và top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN do ASEAN Economic Forum 2020 xướng tên; Top 5 công ty tư vấn và môi giới bất động sản Việt Nam uy tín năm 2020, do Vietnam Report bầu chọn.

Ra mắt khu đô thị tại Hạ Long

Trong 12 năm phát triển, Hải Phát Land không chỉ đảm nhiệm vai trò đơn vị phân phối, mà còn tư vấn phát triển dự án, nhà đầu tư thứ cấp, hỗ trợ hàng trăm chủ đầu tư, tiếp cận đa dạng mọi loại hình sản phẩm. Doanh nghiệp thể hiện sự am hiểu từng ngóc ngách của thị trường và thị hiếu của khách hàng, từ đó đưa ra những sản phẩm có sức hấp dẫn và thanh khoản cao.

Năm 2021, với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng kinh nghiệm quý báu, Hải Phát Land đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư khi ra mắt khu đô thị La Emera Hạ Long. Dự án này đánh dấu bước chuyển mình của Hải Phát Land với cương vị chủ đầu tư bất động sản.

Phối cảnh khu đô thị La Emera Hạ Long

Nhận thấy tiềm năng của Hạ Long, đặc biệt là khu vực phường Hà Phong, nơi có tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đi qua, Hải Phát Land kiến tạo nên La Emera Hạ Long. Dự án nằm tại khu Khe Cá, Hà Phong, tiệm cận tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, xung quanh là núi non trùng điệp bao quanh, tạo thế "tựa sơn hướng hải", mang lại vượng khí, sự may mắn và tài lộc cho chủ nhân.

"Nằm nép mình trong lòng núi non và biển cả, với dải đường bao biển uốn lượn vắt ngang cùng những vườn hoa ngập tràn sắc màu, La Emera Hạ Long hiện lên vừa sang trọng trang nhã, vừa bình yên tươi đẹp như một thung lũng Pháp giữa vịnh kỳ quan", đại diện doanh nghiệp mô tả.

Dự án cung cấp ra thị trường 369 căn biệt thự, liền kề và shophouse mang đậm nét kiến trúc tân cổ điển châu Âu. Nhờ quy hoạch bài bản, khu đô thị vừa có sự sôi động sầm uất bởi dãy shophouse hai mặt tiền đắt giá, vừa giữ được không gian bình yên thanh nhã của khu biệt thự chốn chân mây.

Với lợi thế về vị trí và concept cảnh quan độc đáo, La Emera Hạ Long được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của phường Hà Phong, Hạ Long, đồng thời mang đến một phong cách sống khác biệt cho cư dân khu vực.