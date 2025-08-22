12 năm bên nhau của vợ chồng ca nương Kiều Anh

Vợ chồng ca sĩ cùng thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 12 năm bên nhau. Kiều Anh cho biết khi về chung một nhà, cô và bạn đời xây dựng cuộc sống gia đình dựa trên ba điều: yêu thương, tôn trọng và gắn bó.

"Khó có khái niệm về tình yêu hoàn hảo vì không có thước đo nào giống nhau. Nhìn lại cả chặng đường vừa qua tôi thấy mình đã yêu thương hết mực, tôn trọng hết sức, gắn bó hết lòng, thế là hạnh phúc rồi", cô cho biết.