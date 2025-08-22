12 năm bên nhau của vợ chồng ca nương Kiều Anh

Vợ chồng ca sĩ cùng thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 12 năm bên nhau. Kiều Anh cho biết khi về chung một nhà, cô và bạn đời xây dựng cuộc sống gia đình dựa trên ba điều: yêu thương, tôn trọng và gắn bó.
"Khó có khái niệm về tình yêu hoàn hảo vì không có thước đo nào giống nhau. Nhìn lại cả chặng đường vừa qua tôi thấy mình đã yêu thương hết mực, tôn trọng hết sức, gắn bó hết lòng, thế là hạnh phúc rồi", cô cho biết.
Cả hai tổ chức đám cưới vào cuối năm 2015 sau hai năm hẹn hò, khi đó Kiều Nương 21 tuổi và chồng 23 tuổi. Mười hai năm bên nhau, chín năm hôn nhân và có hai con trai, Soup, tám tuổi, Tomyum, 5 tuổi, họ vẫn luôn "tương kính như tân", đồng hành trong công việc lẫn đời sống.
Kiều Anh cho biết giữ gìn tình yêu qua những khoảnh khắc đời thường: bữa ăn gia đình, chuyến đi ngắn, cái nắm tay hay ánh nhìn cho nhau.
Cô từng nói: "Chúng tôi quen dành cho nhau những điều ngọt ngào mà không ngại ngần. Những câu như "Sao anh tuyệt vời thế?", "Em thấy thật may mắn khi ở bên anh", không cần một dịp đặc biệt nào để nói, mà có thể thốt ra bất cứ lúc nào. Cách chúng tôi đối xử với nhau nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức khi ra ngoài, mọi người hay nói rằng vợ chồng tôi trông như mới yêu".
Để duy trì "lửa hôn nhân", họ thường có những buổi hẹn hò không có kế hoạch như một buổi ăn tối lãng mạn, lái xe ngắm phố phường.
Ca sĩ nói chồng thường mua quà tặng cô như xe hơi, túi hiệu. Dù vậy, cô trân trọng sự phóng khoáng, ga lăng và biết quan tâm của bạn đời với người thân, bạn bè hơn là giá trị những món đồ. Khi đi công tác ở nước ngoài, ông xã cô mua quà không chỉ cho vợ mà cho cả họ hàng hai bên nội, ngoại.
Khi ca sĩ xa nhà nhiều tháng để quay chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, chồng thay cô chăm sóc, dạy các con học hành. Anh còn tranh thủ đưa hai bé từ Hà Nội vào TP HCM thăm, hỗ trợ tinh thần cho vợ.
Chồng chăm sóc hai con, ủng hộ Kiều Anh thi show thực tế về âm nhạc. Anh cũng là "fan cuồng" theo dõi sự nghiệp vợ, thường xem lại phần trình diễn của cô, chia sẻ với bạn bè, người thân và cùng cổ vũ.
Từ khi làm mẹ, Kiều Anh dành thời gian vun đắp gia đình. Còn chồng cô chủ động học cách chăm sóc con, từ việc tắm bé đến nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Họ thường tổ chức những chuyến du lịch để các thành viên trong gia đình có thời gian gắn kết hơn.
Chồng Kiều Anh dạy con học.
Cả hai có nhiều sở thích chung như chơi thể thao, xem phim.
Vợ chồng Kiều Anh cùng chơi TikTok.
Kiều Anh, 30 tuổi, sinh ra trong gia đình có truyền thống ca trù ở Hà Nội. Từ nhỏ, cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Năm sáu tuổi, Kiều Anh bắt đầu học ca trù bài bản và trở thành ca nương ở tuổi 20. Người đẹp từng gây chú ý tại The Voice 2015 với bài hát Rơi. Cùng năm, ca sĩ bất ngờ kết hôn với Đặng Văn Quỳnh - cháu ngoại của phó giáo sư Văn Như Cương.
Kiều Anh hát Cô Đôi thượng ngàn ở Chị đẹp đạp gió 2024.
Hoàng Dung
Ảnh: Nhân vật cung cấp