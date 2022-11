12 học sinh trường Ischool chưa xuất viện

Khánh HòaNgày 25/11, 12 học sinh trường Ischool Nha Trang vẫn điều trị, còn đa số học sinh và giáo viên bị ngộ độc đã xuất viện.

Trong số này, một em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sức khỏe ổn định; Bệnh viện 22/12 còn 9 bệnh nhân, có hai em vẫn tiêu chảy vài lần trong ngày, một trẻ đau bụng nhẹ. Hai bệnh nhân còn lại điều trị tại cơ sở y tế khác.

Trước đó, từ tối 17/11 đến sáng 22/11, các bệnh viện tiếp nhận hơn 650 học sinh, giáo viên trường Ischool Nha Trang ngộ độc sau bữa ăn trưa gồm các món: cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh, dưa leo. Bữa xế lúc 13h30 là bánh ngọt, uống nước tại hệ thống lọc nước của trường.

TS. Cao Văn Trung, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc và thông tin truyền thông (Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế), nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường, trong đó một học sinh đã tử vong.

Nguyên nhân ngộ độc được các cơ quan chức năng xác định là do món cánh gà chiên và nước mắm nhiễm khuẩn. Các bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh trong 5 đến 7 ngày kèm thuốc cân bằng vi khuẩn đường ruột và chữa các triệu chứng.

Trả lời VnExpress, ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng Ischool Nha Trang, cho biết trường sẽ thanh toán chi phí điều trị và tái khám cho tất cả học sinh bị ngộ độc, kể cả điều trị tại bệnh viện hay ở nhà.

Ông Bình cho biết thêm nhà trường ký hợp đồng với ông Bùi Phúc Lam (trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) từ năm 2015 để cung cấp bữa ăn cho học sinh. Thức ăn được chế biến tại nhà trường theo đúng quy định, quy trình và cơ quan y tế Khánh Hòa đã kiểm tra. Theo ông Bình, hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam tự liên hệ, lấy nguồn nguyên liệu chế biến, "vấn đề này cơ quan công an đang điều tra".

Giải thích về băn khoăn của nhiều phụ huynh cho rằng suất ăn như trưa 17/11 không đảm bảo chất lượng (tương đương giá 70.000 đồng/ngày), ông Bình giải thích mức giá này bao gồm các chi phí điện, nước, người dọn dẹp, nấu ăn...

"Hàng ngày tôi thường xuyên chụp ảnh bữa ăn đăng lên nhóm hội phụ huynh, ban đại diện học sinh xem. Đôi khi cũng nhận được sự đánh giá khen chê, và có một số phụ huynh đến kiểm tra chất lượng bữa ăn", ông Bình cho biết.

Học sinh trường Ischool Nha Trang bị ngộ độc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ngày 18/11. Ảnh: Bùi Toàn

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) đã kết hợp địa phương, ban giám hiệu kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại Trường iSchool Nha Trang. Kết quả kiểm tra cho thấy chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm. Trung tâm Y tế TP Nha Trang cũng cử nhân viên tổng vệ sinh các khu vực trong trường, đặc biệt là bếp ăn; khử khuẩn bằng dung dịch Chloramin B.

Ngày 23/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm.

Bùi Toàn