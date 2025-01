12 giờ mổ cứu người xuất huyết tiêu hóa do bệnh hiếm

TP HCM4 kíp mổ Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp phẫu thuật trong 12 giờ, cứu người đàn ông 38 tuổi xuất huyết tiêu hóa do bệnh hiếm, thế giới chỉ ghi nhận vài trường hợp.

Người bệnh từng được chẩn đoán tắc tĩnh mạch cửa (hệ tĩnh mạch dẫn máu từ ruột về gan) do huyết khối vào năm 2021 và điều trị thuốc chống đông. Gần đây, anh đau bụng dữ dội, đi tiêu máu, huyết áp tụt, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 14/1, bác sĩ Trần Minh Hiền, Đơn vị Xquang can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh nhân vừa được hồi sức sốc mất máu, vừa tìm nguyên nhân chảy máu. Các bác sĩ xác định máu chảy do giãn tĩnh mạch mạc treo ruột và dị dạng mạch máu. Dù được nội soi cầm máu tạm thời, hiện tượng xuất huyết tái phát chỉ sau 48 giờ, khiến huyết áp bệnh nhân tụt trở lại.

Người bệnh được chăm sóc sau mổ. Ảnh: Bích Hạnh

Chuyên gia từ nhiều chuyên khoa hội chẩn, nhận định đây là một trường hợp bệnh rất hiếm gặp, y văn thế giới mới chỉ được báo cáo vài ca. Sau hội chẩn, các bác sĩ chia thành 4 nhóm phẫu thuật từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, kết hợp mổ bụng và can thiệp nội mạch. Họ cắt bỏ gần 3 m ruột non chứa dị dạng mạch máu, nối ghép phần còn lại để khắc phục tuần hoàn ruột và ngăn chảy máu tái phát. Đây là ca phẫu thuật hiếm hoi được ghi nhận, kéo dài gấp nhiều lần so với bình thường, BS.CK2 Vũ Ngọc Sơn, trưởng kíp phẫu thuật tiêu hóa, nhận định.

Hậu phẫu, người bệnh được chăm sóc kỹ lưỡng để ngăn ngừa nguy cơ huyết khối và tái xuất huyết, đồng thời xây dựng chế độ dinh dưỡng, vật lý trị liệu để hồi phục chức năng tiêu hóa.

Hiện bệnh nhân đã ăn uống và tiêu hóa gần như bình thường.

Lê Phương