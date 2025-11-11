12 điều khoản kỳ lạ nhất trong hợp đồng cầu thủ

Giuseppe Reina yêu cầu Arminia Bielefeld xây cho anh một ngôi nhà mỗi mùa thi đấu, khi gia nhập CLB năm 1996. Đội bóng của Đức đồng ý, nhưng hợp đồng không quy định kích cỡ thật. Từ đó, họ "lách luật" bằng cách tặng Reina nhà làm từ LEGO.

Reina sau đó đưa vụ việc ra tòa, và được cho là nhận đền bù bằng tiền từ CLB. Anh vẫn thi đấu đủ ba năm như hợp đồng với Bielefeld.