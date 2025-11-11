12 điều khoản kỳ lạ nhất trong hợp đồng cầu thủ

Giuseppe Reina yêu cầu Arminia Bielefeld xây cho anh một ngôi nhà mỗi mùa thi đấu, khi gia nhập CLB năm 1996. Đội bóng của Đức đồng ý, nhưng hợp đồng không quy định kích cỡ thật. Từ đó, họ "lách luật" bằng cách tặng Reina nhà làm từ LEGO.
Reina sau đó đưa vụ việc ra tòa, và được cho là nhận đền bù bằng tiền từ CLB. Anh vẫn thi đấu đủ ba năm như hợp đồng với Bielefeld.
Stefan Schwarz từng nói anh có ý định bay vào không gian trước khi ký hợp đồng với Sunderland năm 1999. Lo ngại viễn cảnh mất cầu thủ vì lý do ngoài sức tưởng tượng, đội bóng Anh đã cài điều khoản hiếm thấy: Sunderland có quyền hủy hợp đồng nếu Schwarz "rời khỏi hành tinh".
Dennis Bergkamp bị ám ảnh bởi việc đi máy bay nên trong hợp đồng với Arsenal có điều khoản cấm bay. Hệ quả, cựu tiền đạo người Hà Lan thường vắng mặt ở các trận đấu sân khách châu Âu.
Bergkamp từng giải thích rằng anh sợ đi máy bay từ khi người bạn thân chết vì tai nạn hàng không.
Hậu vệ cao 1,88 m Neil Ruddock nổi tiếng với cân nặng vượt chuẩn. Khi ký hợp đồng năm 2000, Crystal Palace quy định Ruddock sẽ bị phạt 10% lương nếu nặng quá 98 kg. Theo báo Anh Sunsport, Ruddock nhiều lần bị phạt, và cuối cùng bị cắt hợp đồng vì không mặc vừa quần thi đấu.
Ronaldinho được phép ra ngoài tiệc tùng ít nhất hai lần mỗi tuần mà không bị xử phạt, khi khoác áo Flamengo giai đoạn 2011-2012.
Với huyền thoại người Brazil, đây không chỉ là đặc quyền, mà gần như là một phần phong cách sống - giữ nguyên nụ cười và sự ngẫu hứng đã làm nên thương hiệu của anh.
Schalke 04 có quy định bắt buộc cầu thủ phải đi giày Adidas, nhưng Matija Nastasic lại xin "miễn trừ y tế". Anh nộp giấy xác nhận rằng chỉ có thể mang Nike vì lý do sức khỏe bàn chân, và CLB của Đức buộc phải chấp nhận ngoại lệ này.
Liverpool từng cài điều khoản "hành vi tốt" vào hợp đồng khi chiêu mộ Mario Balotelli năm 2014, yêu cầu tiền đạo người Italy phải cư xử đúng mực, tránh những trò nghịch ngợm từng khiến anh tai tiếng ở Man City.
Năm 2014, Robert Lewandowski suýt gia nhập Real Madrid với lương cao hơn Bayern Munich. Nhưng hợp đồng của Real có điều khoản cấm trượt tuyết, đi mô tô hay nhảy dù - những thú vui yêu thích của tiền đạo Ba Lan. Vì thế, anh chọn Bayern - CLB không can thiệp vào sở thích mạo hiểm.
Liverpool từng phẫn nộ sau vụ Arsenal gửi đề nghị 40 triệu lẻ 1 bảng cho Luis Suarez - con số bị xem là "nực cười". Vì thế, khi ký hợp đồng với Roberto Firmino năm 2015, "Lữ đoàn đỏ" thêm một điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 115 triệu USD - chỉ áp dụng nếu bên hỏi mua không phải Arsenal.
Rafael van der Vaart bị cấm mang giày màu đỏ - sắc áo của kình địch Sevilla, khi khoác áo Real Betis giai đoạn 2015-2016. Điều khoản này phản ánh rõ mức độ căng thẳng của derby xứ Andalucia, nơi cả... màu sắc cũng có thể trở thành vấn đề sống còn.
Khi chi hơn 190 triệu USD mua Philippe Coutinho năm 2018, Barca phải chấp nhận điều khoản đặc biệt. Nếu chiêu mộ thêm bất kỳ cầu thủ nào khác của Liverpool trước năm 2020, họ sẽ bị phạt thêm 89 triệu bảng (gần 120 triệu USD).
Khi ký với Botafogo năm 2020, Keisuke Honda yêu cầu được cấp một chiếc xe chống đạn để di chuyển tại Rio de Janeiro - thành phố nổi tiếng vì tỷ lệ tội phạm cao. CLB đồng ý, giúp ngôi sao người Nhật có thể yên tâm cống hiến cả trong và ngoài sân cỏ.
Hồng Duy
Ảnh: Imago, AFP, Reuters, PA, AS