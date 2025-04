12 điều khiến sân bay Changi được yêu thích nhất thế giới

Du khách có nhiều lựa chọn mua sắm, từ các món đồ giá rẻ đến hàng cao cấp như đồ ăn vặt, quà lưu niệm, nước hoa và mỹ phẩm hàng hiệu. Một số thương hiệu địa phương nổi bật có thể kể đến như thời trang tại Beyond The Vines hay socola thủ công tại Mr Bucket. Forest of Li Bai nằm trong cửa hàng Lotte Duty Free ở nhà ga T2 cho khách thưởng thức rượu, trải nghiệm nghệ thuật và giải trí. Ảnh: Now Boarding - Changi Airport