12 đại lý phân phối dự án nhiều thang máy nhất Việt Nam

Các đại lý phân phối dự án tại miền Nam gồm: Erahome, BĐS Cen Sài Gòn, T&T Holding, Homeland, Địa ốc Trần Gia và Beeland. Trước đó, Tập đoàn PPC An Thịnh - chủ đầu tư dự án Wyndham Soleil Danang cũng hợp tác với 6 đại lý phân phối tại miền Bắc và miền Trung gồm: Iland Miền Bắc, An Vượng Land, VHG Land, AVLand, Resvico, Đất Xanh Emeral.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác diễn ra hôm 5/7 tại khách sạn Park Hyatt Saigon (TP HCM), bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Tổng giám đốc của PPC An Thịnh cho biết, Wyndham Soleil Danang được đầu tư bài bản và chuẩn chỉ ngay từ ban đầu. Từ khi nhận khu đất trên đại lộ Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp của Đà Nẵng vào năm 2016, lãnh đạo tập đoàn xác định sẽ xây dựng dự án mang tầm vóc quốc tế, kỳ vọng trở thành biểu tượng của miền Trung.

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Tổng giám đốc Tập đoàn PPC An Thịnh phát biểu tại lễ ký kết.

Theo bà, doanh nghiệp đã chi hơn 10 triệu USD cho các đơn vị tư vấn thiết kế, kiến trúc xây dựng, nội thất hàng đầu thế giới như Aedas (UK), Artelia (Pháp), Taisin, Baseline... đồng thời hợp tác của tập đoàn vận hành, quản lý khách sạn danh tiếng Wyndham Hotel để kiến tạo dự án theo tiêu chuẩn 5 sao.

"Việc lựa chọn các đại lý phân phối chiến lược tại TP HCM sẽ mang đến cho khách hàng tại đây cơ hội sở hữu kiệt tác kiến trúc mang tính biểu tượng của miền Trung", bà Minh Phượng nói.

Theo thiết kế, Wyndham Soleil Danang là tổ hợp khách sạn, căn hộ gồm 4 toà tháp cao 50-57 tầng với 4 mặt tiền, tầm nhìn ra biển Đông. Hình dáng của các toà tháp được đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới Aedas (UK) mô phỏng các rặng san hô và các cơn sóng biển, thang Panaroma ngoài trời để ngắm trọn thành phố và biển Đông trên từng cao độ. Dự án còn có cầu kính trên không để nối các toà tháp - nơi check in cho du khách.

Chủ đầu tư cho biết, dự án nhận 3 giải thưởng danh giá về kiến trúc, trong đó có giải "Best Architecture", "Best Condo Development", "Mixe - Use Architecture" do Vietnam Property Awards trao tặng năm 2016. Tổ hợp này cũng giữ kỷ lục dự án có nhiều thang máy nhất (21 thang trong một tòa nhà).

Lễ ký kết đại lý chiến lược tổ hợp Wyndham Soleil Danang

Trong 4 toà tháp căn hộ, khách sạn, chủ đầu tư PPC An Thịnh xây dựng và đang hoàn thiện nội thất toà căn hộ khách sạn Ethereal với gần 900 căn, dự kiến được Tập đoàn Wyndham Hotel đưa vào quản lý, vận hành trong quý I/2021.

Tòa căn hộ này vừa được giới thiệu đến các khách hàng tại TP HCM trong lần Nam tiến này của PPC An Thịnh."Toà tháp được coi là ngọn hải đăng trong tổ hợp 4 toà tháp của Wyndham Soleil Danang, bởi hầu hết các căn hộ có tầm nhìn vô cực ra biển Mỹ Khê - một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh", chủ đầu tư cho biết.

Bà Nguyễn Diễm Hương - Trưởng đại diện Tập đoàn PPC An Thịnh tại TP HCM chia sẻ, dự án được nhiều khách hàng và nhà đầu tư khu vực phía Nam đánh giá cao. Nhiều doanh nhân, người nổi tiếng, Việt kiều như Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan, Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang Idol, Golfer Thái Trung Hiếu, vợ chồng đạo diễn - diễn viên Thanh Thuý, Đức Thịnh, Giám đốc tài chính của một Tập đoàn lớn Phạm Nguyên Xuân Bình... cũng chọn căn hộ tại Wyndham Soleil Danang.

Tâm Anh