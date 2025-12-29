12 cựu công an bị cáo buộc 'giải cứu' người nghiện

TP HCMPhạm Trần Ngọc Thanh, cựu cán bộ công an phường ở Gò Vấp, móc nối nhiều người hình thành đường dây làm giả hồ sơ cư trú, giúp người nghiện trốn cai bắt buộc.

Hành vi của Thanh (39 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 11, quận Gò Vấp - nay là phường Thông Tây Hội) và Nguyễn Võ Anh Vũ (40 tuổi, cựu Trưởng Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) sẽ bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vào tháng 1/2026.

4 cựu cán bộ cấp dưới của Vũ tại Công an xã Hòa Phước gồm: Nguyễn Bá Nhất (Phó trưởng công an xã); Ngô Ngọc Khương, Huỳnh Đức Phương, Võ Thanh Mến (cảnh sát khu vực) và Lê Hoàng Đan (Trưởng Công an xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An) bị truy tố cùng tội danh.

Trong vụ án này, Nguyễn Khánh Duy (nguyên Phó Công an phường 15, quận 10 - nay là phường Hòa Hưng) bị cáo buộc Nhận hối lộ. 4 cựu cán bộ công an khác bị truy tố về tội Môi giới hối lộ. 3 người còn lại bị cáo buộc Đưa hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án được Công an TP HCM phát hiện trong quá trình hậu kiểm hồ sơ hủy quyết định quản lý người nghiện ma túy, khi làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Một số cán bộ, chiến sĩ đã câu kết với nhiều người bên ngoài để can thiệp, làm sai lệch hồ sơ; giúp người sử dụng trái phép chất ma túy không bị đưa đi cai nghiện.

Giả chữ ký, can thiệp hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia

Theo cáo trạng, quá trình xử lý hồ sơ người nghiện ma túy tại phường 11, quận Gò Vấp (cũ), Thanh đã nhận lời giúp đỡ một số gia đình để con em họ không phải đi cai nghiện bắt buộc. Cách thức là hợp thức hóa hồ sơ để chứng minh người nghiện có nơi cư trú ổn định ở địa phương khác, từ đó đình chỉ hoặc hủy quyết định đưa đi cai nghiện.

Để thực hiện, Thanh liên hệ với bạn học cũ Nguyễn Võ Anh Vũ (lúc này là Trưởng Công an xã Hòa Phước) nhờ xác nhận khống nơi cư trú.

Cụ thể, trường hợp người nghiện Đặng Quốc Thịnh bị tạm giữ hồi tháng 5/2023. Sau khi nhận lời "giải cứu", Thanh tự soạn thảo Đơn xin cứu xét, điền tên mẹ của Thịnh và ký giả mạo chữ ký của bà này. Thanh gửi đơn này qua Zalo cho Vũ.

Từ Đà Nẵng, Vũ chuyển tiếp cho cấp dưới, chỉ đạo in ra và xác nhận khống rằng Thịnh "đang cư trú tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước".

Không chỉ xác nhận trên giấy, nhóm cán bộ công an này còn can thiệp vào hệ thống dữ liệu điện tử trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Cáo trạng xác định, sau khi nhận được yêu cầu xác minh điện tử (mẫu CT10) từ Công an TP HCM trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Vũ chỉ đạo Huỳnh Đức Phương (cảnh sát khu vực) trả lời. Dù biết rõ Thịnh không sống tại địa bàn, Phương vẫn dùng tài khoản công vụ đăng nhập hệ thống, xác nhận công dân này "sinh sống tại địa phương từ tháng 4/2023 nhưng chưa đăng ký tạm trú". Vũ sau đó dùng tài khoản Trưởng công an xã duyệt và chuyển kết quả xác minh về lại TP HCM.

Sau khi có kết quả xác minh, Thanh làm báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an phường 11 và UBND phường hủy quyết định đưa đi cai nghiện cho Thịnh với lý do "phát sinh tình tiết mới".

Nhà chức trách xác định, với thủ đoạn tương tự, từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2024, Thanh và nhóm Công an xã Hòa Phước đã làm giả hồ sơ cư trú cho tổng cộng 5 người nghiện.

Quá trình điều tra Thanh và Vũ khai, động cơ phạm tội xuất phát từ việc được người quen nhờ vả và do nể nang nên nhận lời, không hưởng lợi vật chất. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện gia đình của người nghiện đã phải chi từ 70 đến 80 triệu đồng cho "cò".

Phó trưởng công an xã Nguyễn Bá Nhất và các cảnh sát khu vực thừa nhận biết hành vi của mình là sai nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Phó công an phường nhận tiền "giải cứu con nghiện"

Trong phạm vi vụ án này, nhà chức trách còn xác định, Nguyễn Khánh Duy (nguyên Phó trưởng Công an phường 15, quận 10 cũ) đã nhận 80 triệu đồng để làm sai lệch hồ sơ, giúp 2 người nghiện ma túy không phải đi cai bắt buộc.

Cụ thể, Duy nhận lời giúp đỡ từ một cán bộ công an phường khác, giúp Nguyễn Đức Thủy không phải đi cai nghiện với chi phí 30 triệu đồng. Duy nhận hồ sơ kèm tiền mặt, sau đó soạn thảo phiếu yêu cầu xác minh cư trú gửi đến xã Hòa Phước (Đà Nẵng) để nhờ nhóm của Nguyễn Võ Anh Vũ xác nhận khống.

Ngoài ra, Duy còn nhận lời giúp Phan Trọng Tân với giá 50 triệu đồng thông qua Hồ Nguyễn Vinh (nguyên cán bộ Công an phường 12, quận 10). Sau khi nhận tiền và hồ sơ khống từ môi giới, Duy đã chỉ đạo cấp dưới ghi chép biên bản lời khai và biên bản làm việc dựa trên các thông tin giả mạo do nhóm môi giới cung cấp.

Phó công an phường 15 sau đó trực tiếp đến Cơ sở xã hội Nhị Xuân (nơi quản lý người cai nghiện) để hướng dẫn Tân khai báo gian dối. Ông này đọc cho Tân viết bản tường trình với nội dung "do lo sợ gia đình biết nên khai địa chỉ ở Hóc Môn, nhưng thực tế sống tại ấp Long Bình, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An".

Sau khi có bản tường trình gian dối, Duy đưa lại cho nhóm môi giới nhờ Lê Hoàng Đan (Trưởng Công an xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An) xác nhận nơi cư trú không như lời khai của Tân. Khi có kết quả xác minh khống, Duy làm báo cáo đề xuất UBND phường 15, quận 10, hủy quyết định đưa đi cai nghiện đối với Tân.

Tổng cộng, Duy đã nhận 80 triệu đồng từ hai vụ việc này. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền.

VKS đánh giá, hành vi của các cựu cán bộ công an này đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm.

Hải Duyên