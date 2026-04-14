12 cựu cảnh sát 'giải cứu người nghiện' lĩnh án

TP HCM12 cựu cảnh sát ở nhiều địa phương đã móc nối với nhau, làm sai lệch hồ sơ, nhận tiền “giải cứu” người nghiện, bị tòa phạt tù với nhiều mức án khác nhau.

Ngày 14/4, Nguyễn Khánh Duy (nguyên Phó Công an phường 15, quận 10 - nay là phường Hòa Hưng) bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, Phạm Trần Ngọc Thanh (40 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 11, quận Gò Vấp - nay là phường Thông Tây Hội), bị phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Võ Anh Vũ (41 tuổi, cựu Trưởng Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nhận 6 năm tù; 9 cựu cán bộ công an khác nhận từ 2 năm đến 5 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

5 bị cáo khác nhận từ 3 năm tù treo đến 4 năm tù về các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX đánh giá hành vi của Duy và nhóm cựu cán bộ công an là rất nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ để thực hiện các hành vi trái pháp luật, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự nên phải xử lý nghiêm.

Các cựu cán bộ công an tham gia phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên

Bản án xác định, Nguyễn Khánh Duy nhận lời từ một cán bộ công an phường khác để "giải cứu" Nguyễn Đức Thủy với giá 30 triệu đồng. Sau khi nhận hồ sơ và tiền, Duy soạn phiếu yêu cầu xác minh cư trú, gửi đến xã Hòa Phước (Đà Nẵng) nhờ nhóm của Nguyễn Võ Anh Vũ xác nhận khống.

Ngoài ra, thông qua Hồ Nguyễn Vinh (nguyên cán bộ Công an phường 12, quận 10), Duy nhận 50 triệu đồng để giúp Phan Trọng Tân. Từ hồ sơ giả do nhóm môi giới cung cấp, Duy chỉ đạo cấp dưới lập biên bản lời khai, biên bản làm việc theo thông tin không đúng sự thật.

Sau đó, Duy trực tiếp đến Cơ sở xã hội Nhị Xuân hướng dẫn Tân khai báo gian dối về nơi cư trú. Bản tường trình được chuyển cho nhóm môi giới để nhờ Lê Hoàng Đan (Trưởng Công an xã Long Hiệp, Long An) xác nhận sai lệch. Khi có kết quả xác minh khống, Duy lập báo cáo đề xuất UBND phường 15 hủy quyết định đưa Tân đi cai nghiện.

Tổng cộng, Duy nhận 80 triệu đồng từ hai gia đình; quá trình điều tra, bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Nhóm bị cáo bị tạm giam trong vụ án. Ảnh: Hải Duyên

Với hành vi tương tự, trong quá trình xử lý hồ sơ người nghiện tại phường 11, quận Gò Vấp (cũ), Phạm Trần Ngọc Thanh nhận lời giúp một số gia đình để con em không bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Thủ đoạn là hợp thức hóa hồ sơ, tạo tình tiết người nghiện có nơi cư trú ổn định tại địa phương khác để làm căn cứ đình chỉ hoặc hủy quyết định cai nghiện.

Để thực hiện, Thanh liên hệ Nguyễn Võ Anh Vũ, khi đó là Trưởng Công an xã Hòa Phước (Đà Nẵng), nhờ xác nhận khống nơi cư trú. Tháng 5/2023, khi Đặng Quốc Thịnh bị tạm giữ, Thanh soạn đơn "xin cứu xét", giả chữ ký mẹ của Thịnh rồi gửi qua Zalo cho Vũ. Sau đó, Vũ chỉ đạo cấp dưới xác nhận khống rằng Thịnh cư trú tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước.

Không chỉ xác nhận trên giấy, nhóm cán bộ còn can thiệp dữ liệu trên hệ thống cư trú quốc gia. Khi nhận yêu cầu xác minh điện tử từ Công an TP HCM, Vũ giao cấp dưới trả lời. Dù biết Thịnh không sinh sống tại địa bàn, Phương vẫn đăng nhập hệ thống, xác nhận người này cư trú từ tháng 4/2023 nhưng chưa đăng ký tạm trú; Vũ phê duyệt và chuyển kết quả về TP HCM.

Dựa trên kết quả này, Thanh lập báo cáo đề xuất Công an và UBND phường 11 hủy quyết định đưa Thịnh đi cai nghiện với lý do "phát sinh tình tiết mới".

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2024, Thanh cùng nhóm cán bộ Công an xã Hòa Phước đã làm giả hồ sơ cư trú cho tổng cộng 5 người bằng thủ đoạn tương tự.

Quá trình điều tra và tại tòa, Thanh và Vũ khai nhận hành vi xuất phát từ việc được người quen nhờ vả, nể nang nên làm theo, không hưởng lợi vật chất; các bị cáo khác cũng thừa nhận sai phạm.

Hải Duyên