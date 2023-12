12 cung hoàng đạo nên đi đâu năm 2024?

Sư Tử: São Paulo và New York

Sư Tử (23/7-22/8) là những người luôn tỏa sáng với vẻ đẹp lộng lẫy và bị thu hút bởi sự hùng vĩ. Cuối mùa hè, đầu thu là thời điểm thích hợp để những người sinh cung này đi du lịch vì ảnh hưởng của sao Diêm Vương buộc Sư Tử phải mở cửa ra ngoài vào đầu tháng 9 để "có cơ hội đi du lịch và tạo dựng các mối quan hệ".

Thành phố New York, Mỹ, là "vị trí hoàn hảo" để Sư Tử tỏa sáng, dù là trải nghiệm cuộc sống về đêm tràn đầy năng lượng hay đi dạo ở khu ngoại ô. Điểm đến thứ hai là São Paulo (ảnh), thành phố đông dân hàng đầu thế giới của Brazil với rất nhiều câu lạc bộ đêm, nhà hàng, khu mua sắm. "Nơi này sẽ khiến Sư Tử cảm thấy cuộc sống như một bữa tiệc", Lisa nói. Ảnh: Get your guide