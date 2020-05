12 cặp từ tiếng Anh dễ phát âm nhầm

Cặp từ "flight" (chuyến bay) và "fight" (gây chiến) gần giống nhau về cách đọc và cách viết nên người học có thể bị nhầm khi nghe hoặc phát âm.

Trong tiếng Anh, minimal pairs dùng để chỉ những cặp từ trông như sinh đôi, chỉ khác một yếu tố nguyên âm hoặc phụ âm. Ví dụ, cặp từ "cat" (con mèo) và "hat" (mũ). Người học tiếng Anh thường bị nhầm lẫn khi nghe những cặp từ này vì cách phát âm chúng tương đối giống nhau. Nếu có thể phân biệt minimal pairs khi nghe và phát âm chính xác khi nói, bạn có thể cải thiện khả năng ngôn ngữ.

Để luyện tập cách phân biệt và phát âm các cặp từ dễ gây nhầm lẫn, người học nên xem, nghe nhiều video về chủ đề này kết hợp tự luyện nói. Một cách thú vị khác là cố gắng tìm kiếm các cặp từ này khi nghe mọi người nói tiếng Anh. Dưới đây là 12 cặp từ dễ gây nhầm lẫn bạn có thể luyện phát âm.

1. Lot và Not

Từ "lot" trong tiếng Anh thường dùng khi nói về số lượng lớn. Ví dụ: "I ate a lot of food" (Tôi đã ăn rất nhiều thức ăn). Trong tiếng Anh Mỹ, "lot" còn có nghĩa là mảnh đất, thường được đem bán.

"Not" dùng để chỉ từ chối hoặc phủ nhận một sự việc. Chẳng hạn: "I am not well today" (Hôm nay tôi không khỏe).

2. Flight và Fight

Danh từ "flight" có nghĩa là chuyến bay. Ví dụ: "My flight leaves at 2:00"(Chuyến bay của tôi cất cánh lúc 2 giờ). Động từ "flight" nghĩa là bay.

Trong khi đó, "fight" có nghĩa là gây chiến, sử dụng vũ lực với người khác. Hai từ này chỉ khác nhau ở chữ "L" nên đôi khi người học còn bị nhầm lẫn khi viết.

3. Lit và Let

"Lit" là quá khứ và phân từ hai của động từ "light", có nghĩa là đốt, chiếu sáng. Tính từ "lit" còn có nghĩa là say sưa. Trong khi "let" có nghĩa là cho phép. Thông thường, khi phát âm tách riêng, hai từ này không quá giống nhau nhưng trong trường hợp người bản ngữ nói nhanh, bạn có thể khó phân biệt được chúng.

Ảnh: Shutterstock.

4. Pat và Bat

Trong tiếng Anh, phân biệt B và P tương đối khó vì hai âm này rất giống nhau. Cách phân biệt phổ biến là đặt tay lên cổ họng khi phát âm. Nếu từ bắt đầu bằng chữ B, bạn sẽ cảm nhận được độ rung ở cổ họng trong khi từ bắt đầu bằng chữ P không có sự rung này.

Bạn hãy thử thực hiện với cặp từ "pat" (danh từ là tiếng vỗ, động từ là vỗ về), "bat" (danh từ là con dơi, động từ là đánh bóng).

5. Sip và Zip

Giống như cách phân biệt B và P, khi đặt tay lên cổ họng, bạn có thể cảm nhận sự rung khi phát âm từ chứa Z nhưng với S thì không. Bạn hãy thử với cặp từ "sip" (nhấm nháp) và "zip" (khóa kéo).

6. Writer và Rider

Điều đặc biệt của cặp từ này là âm "w" trước chữ "writer" là âm câm nên cách phát âm "writer" và "rider" (người cưỡi ngựa, đi xe đạp) là giống nhau. Điểm khác nằm ở phụ âm "t" và "d".

7. Pen và Pan

Từ "pen" (bút) và "pan" (cái chảo) dễ gây nhầm lẫn bởi nguyên âm "e" và "a" trong tiếng Anh gần giống nhau. Ngoài ra, hai nguyên âm này còn bị nhầm lẫn trong trường hợp các từ "hen" (gà mái), "end" (kết thúc) và "hand" (tay).

8. Tease và Knees

Điểm khác nhau của "tease" (trêu chọc người khác) và "knees" (đầu gối) nằm ở chỗ, khi phát âm từ "teases" có âm /z/ ở cuối, làm cổ họng rung nhưng "knees" thì không. Ngoài ra, chữ "k" trong từ "knees" là âm câm.

9. Tie và Lie

Sự khác nhau của"tie" (cà vạt) và "lie" (nói dối) nằm ở chữ cái đầu tiên "T" và "L".

10. Arrive và Alive

Cách phát âm hai phụ âm "R" và "L" sẽ giúp bạn phân biệt "arrive" (đi đến) và "alive" (tồn tại).

Tương tự, "Grow" (lớn lên) và "glow" (tỏa sáng) khá giống nhau vì đều phát âm giống như "oh" nhưng phụ âm "R" và "L" khác biệt.

11. Sigh và Thigh

Khi "th" đứng đầu một từ, bạn phải đặt lưỡi giữa hai hàm răng và thổi hơi khi phát âm. Để kiểm tra tính chính xác, hãy đặt bàn tay phía trước miệng, khi phát âm, sẽ có hơi phả vào lòng bàn tay. Đây là điểm giúp bạn phân biệt "sigh" (thở dài) và "thigh" (đùi).

12. Cut và Cat

Cách phát âm nguyên âm "U" và "A" là điểm khác biệt giữa "cut" (cắt) và "cat" (con mèo).

Tú Anh (Theo FluentU)