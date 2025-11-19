12 cách phối đồ đi làm mùa đông

Chọn mặc cả bộ với áo khoác và chân váy xếp ly chất liệu len, dạ cũng là gợi ý hấp dẫn cho giới công sở. Với set này, bạn có thể kết hợp thoải mái với nhiều loại giày như mũi nhọn cao gót, bốt cổ thấp hoặc cao tới gối, giày búp bê.