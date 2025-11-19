12 cách phối đồ đi làm mùa đông

Để có thể vừa giữ ấm vừa toát lên phong cách riêng, bạn có thể thử áo len cổ lọ, quần jeans ống thụng sơ vin trong bốt, hoàn thiện bằng áo khoác dạ cổ phễu màu camel hoặc nâu. Cách phối này tạo ra sự phóng khoáng, thoải mái.
Đầm len midi dài tay là một trong những gợi ý dành cho người bận rộn. Thiết kế tiện lợi khi không cần nghĩ cách phối. Bạn chỉ cần thêm quần tất, bốt cao tới gối hoặc giày bệt là đã có bộ cánh tươm tất.
Những người ưa chuộng phong cách sang trọng, tối giản có thể áp dụng công thức diện đồ cả "cây" màu kem. Trang phục gồm áo khoác măng tô dạ kèm khăn đồng điệu, áo len cổ lọ cùng màu bên trong, chân váy midi, giày cao gót.
Áo len và gilet dạ, quần jeans, giày da lộn là bộ cánh phù hợp với những cô gái làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
Bạn còn có thể áp dụng cách mặc đơn giản khi tới văn phòng, gồm áo khoác len kèm khăn đồng điệu, quần jeans ống rộng và bốt cổ thấp. Để tổng thể toát lên vẻ thanh lịch, hãy chọn túi xách da tối giản.
Những ngày không quá lạnh, hãy kết hợp áo giữ nhiệt và chân váy mini, thêm áo khoác lông cừu.
Chọn mặc cả bộ với áo khoác và chân váy xếp ly chất liệu len, dạ cũng là gợi ý hấp dẫn cho giới công sở. Với set này, bạn có thể kết hợp thoải mái với nhiều loại giày như mũi nhọn cao gót, bốt cổ thấp hoặc cao tới gối, giày búp bê.
Sáng tạo với kiểu phối layer bằng áo len cổ lọ ôm dáng và áo len cộc tay, quần jeans ống rộng và giày loafer da lộn.
Phối đồ theo phong cách công sở Hàn Quốc và Nhật Bản, gồm áo len trơn dáng ôm vừa, chân váy bút chì dài ngang bắp chân, giày búp bê, khăn kẻ caro.
Những ngày nhiệt độ xuống thấp, hãy sử dụng áo phao lông vũ. Một trong những bí quyết mặc áo phao thanh lịch và trẻ trung là chọn màu tươi sáng như trắng, kem, hồng hay xanh pastel. Bạn có thể phối chúng tông xuyệt tông với quần nhung, giày, túi xách và mũ len.
Một trong những kiểu phối đang được nhiều fashionista lựa chọn là áo khoác lông cừu không cổ phong cách cổ điển của Chanel, quần ống rộng và bốt cổ thấp. Trong trường hợp này, bạn nên đeo thêm trang sức, giúp tổng thể sinh động, bớt tẻ nhạt.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest