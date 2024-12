12 cách nói 'tuyệt vời' bằng tiếng Anh

Khi muốn khen, hoặc bày tỏ sự vui thích trước điều gì đó, bạn có thể dùng một trong 12 từ tiếng Anh này.

Trong hội thoại hàng ngày, người bản địa thường dùng great, fantastic, awesome để mô tả hoặc phản ứng trước một điều tuyệt vời, khiến họ rất thích hoặc vui mừng.

Ví dụ: The movie was fantastic (Bộ phim thật tuyệt vời).

I won the scholarship! - That's so great! (Tôi đã giành được học bổng! - Thật tuyệt vời!).

I found the ring you lost! - You're awesome (Tôi đã tìm thấy chiếc nhẫn bạn làm mất! - Bạn thật tuyệt vời).

Ngoài ba từ trên, người Anh dùng thêm từ brilliant: The delivery man has arrived - Brilliant! I'm starving! (Người giao hàng đã đến - Tuyệt vời! Tôi đói lắm rồi!).

Các từ thường được dùng nhiều khi nói chuyện với những người chúng ta ít thân hơn là wonderful, fabulous, hay terrific.

Ví dụ: Have a terrific holiday! (Chúc bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời!).

You're having a baby? Oh, wonderful! (Bạn sắp sinh em bé? Ồ, tuyệt vời!).

I had a fabulous time at the party last night (Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở bữa tiệc tối qua).

Trong khi đó, amazing là từ thông dụng trong giao tiếp hàng ngày để nói về một thứ tuyệt vời đến mức khiến bạn cảm thấy hơi sốc hoặc ngạc nhiên.

Ví dụ: The food was so amazing that I can't even describe it (Đồ ăn tuyệt vời đến nỗi tôi không thể diễn tả được).

Còn super thường hay được hiểu với nghĩa như "very", nhưng cũng dùng để diễn tả sự tuyệt vời, mặc dù từ này hơi cũ: How was your holiday? - It was super! (Kỳ nghỉ của bạn thế nào? - Rất tuyệt!).

Cuối cùng, ngoài chỉ sự xuất sắc, excellent cũng được dùng với nghĩa là "tuyệt vời": My father's car is still in excellent condition five years after he bought it (Chiếc xe của bố tôi vẫn còn trong tình trạng tuyệt vời sau 5 năm kể từ khi ông mua nó).

Hay: Sir, our enemy has finally retreated - Excellent! (Thưa ngài, kẻ thù của chúng ta cuối cùng đã rút lui - Tuyệt vời!).

Khánh Linh (Theo Cambridge Dictionary)