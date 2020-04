12 ca khúc Disney hay nhất thế kỷ

"Let It Go", "Remember Me"... được tạp chí âm nhạc Billboard xếp vào danh sách 12 ca khúc nhạc phim Disney hay nhất thế kỷ 21.

'If I Didn’t Have You' - phim 'Monsters Inc.'

If I Didn’t Have You do Randy Newman - nghệ sĩ nổi tiếng với những nhạc phẩm vui nhộn trong phim hoạt hình Pixar - sáng tác. Trong Monsters Inc, bài hát được thể hiện bởi hai diễn viên lồng tiếng - John Goodman (vai Sully) và Billy Crystal (vai Mike Wazowski). Bản nhạc được phát trọn vẹn khi bộ phim kết thúc, ca ngợi hành trình tình bạn hài hước và cảm động của hai nhân vật chính. Ở phiên bản album, If I Didn’t Have You do nhóm nhạc Riders in the Sky thể hiện. Năm 2001, ca khúc mang về giải Oscar đầu tiên cho Randy Newman, hạng mục "Bài hát gốc hay nhất".



Hawaiian Roller Coaster Ride - phim Lilo & Stitch (2002)

'Hawaiian Roller Coaster Ride' - phim 'Lilo & Stitch' Bản nhạc vang lên trong khoảnh khắc hạnh phúc của phim Lilo & Stitch, khi các nhân vật Lili, Nani, David và Stitch cùng lướt sóng ở đảo Kauai. Ca sĩ hát thánh ca người Hawaii - Mark Keali'i Ho'omalu - sáng tác và biểu diễn cùng dàn hợp xướng thiếu nhi. Ông cũng thể hiện khúc ca truyền thống người dân Hawaii - He Mele No Lilo, truyền tải năng lượng tích cực của hòn đảo vào phim.

Our Town - phim Cars (2006)

Ca khúc 'Our Town' - phim 'Cars' Bản ballad Our Town trong Cars do giọng ca Rock n Roll James Taylor thể hiện. Trong phân cảnh thị trấn Radiator Springs sôi động một thời dần trôi vào quên lãng vì phải dẹp bỏ để xây dựng Xa lộ liên tiểu bang 40, Our Town vang lên chậm rãi, cùng tiếng guitar mộc mạc, gợi cảm xúc tiếc nuối khi chia tay những điều quen thuộc. Trong khuôn khổ giải Grammy lần thứ 49, Our Town thắng giải "Ca khúc nhạc phim hay nhất viết cho Phương tiện truyền thông" (Best Song Written for Visual Media).

We Belong Together - phim Toy Story 3 (2010)

We Belong Together - phim Toy Story 3 Nội dung We Belong Together xoay quanh câu chuyện nhân vật Andy vào đại học và bỏ lại những đồ chơi cũ. Ca khúc là lời từ biệt sâu sắc, nhưng được thể hiện qua giai động sôi động, không bi lụy. "So don't forget me/ If the future should take you away/ You'll always be part of me (tạm dịch: Vậy nên đừng quên tôi nhé/ Nếu tương lai đưa cậu đi thật xa/ Hình bóng cậu sẽ luôn còn mãi trong tôi). Tác phẩm mang về giải Oscar thứ hai cho nhạc sĩ Randy Newman, sau If I Didn’t Have You - nhạc phim Monster, Inc năm 2001.



I See The Light - phim Tangled (2010) Tangled - I See the Light Năm 2010, công chúa kẹo ngọt Mandy Moore lồng tiếng cho vai Rapunzel trong hoạt hình Disney nổi tiếng Tangled - Công chúa tóc mây. Mandy cùng bạn diễn Zachary Levi - lồng tiếng vai Flynn Rider - thể hiện nhạc phim chủ đề I See The Light. Trong Tangled, khi Rapunzel cùng Flynn ngồi thuyền đến xem lễ thả đèn, bản nhạc vang đúng lúc những chiếc đèn lồng bất ngờ thắp sáng bầu trời đêm và hai nhân vật nhận ra tình cảm họ dành cho nhau.



Into The Open Air - phim Brave (2012) Ca khúc 'Into The Open Air' - phim 'Brave' Into The Open Air là một trong hai ca khúc do ca sĩ người Scotland - Julie Fowlis - thu âm cho phim hoạt hình Brave. Giai điệu bài hát được phát trong phân cảnh công chúa Merida lần đầu tiên cảm thấy gắn kết với mẹ - hoàng hậu Elinor (khi đó đang bị biến thành một con gấu). Vốn là cô gái tự lập, bướng bỉnh, không hòa hợp với mẹ từ nhỏ, Merida thấy xúc động khi hướng dẫn cho mẹ những kỹ năng sinh tồn cơ bản. Chất giọng nhẹ nhàng của Julie và lời ca ý nghĩa khiến Into The Open Air khơi gợi nhiều cảm xúc về tình mẫu tử.

"I tried to speak to you every day

But each word we spoke the wind blew away

Could these walls come crumbling down?

I want to feel my feet on the ground

And leave behind this prison we share

Step into the open air".



(Con cố gắng nói chuyện với mẹ mỗi ngày

Nhưng mỗi lời nói đều bị gió cuốn bay

Liệu những bức tường ngăn cách này có thể sụp đổ được không?

Con muốn chân mình chạm đất

Bỏ lại tù ngục phía sau

Bước ra vùng trời rộng mở)

Let It Go - phim Frozen (2013)

'Let it Go' - Idina Menzel

Disney phát hành hai phiên bản của ca khúc Let it Go. Trong Frozen, ca khúc có phong cách nhạc kịch, được ca sĩ Idina Menzel - người lồng tiếng nhân vật Elsa - thể hiện. Một phiên bản Pop khác do cựu ngôi sao Disney Demi Lovato thực hiện. Bài hát xuất hiện trong phim khi Elsa từ bỏ vương quốc vì không kiểm soát được sức mạnh tạo ra băng giá của mình. Elsa buồn đau nhưng dần chấp nhận sự thật và cuối cùng hãnh diện phát huy quyền năng. Let It Go dẫn dắt người xem thấu hiểu hơn chuyển biến tâm lý của Elsa.



Try Everything - phim Zootopia (2016)

Ca khúc 'Try Everything' - phim 'Zootopia' Ngôi sao nhạc pop Gazelle (Shakira lồng tiếng) thể hiện bài hát Try Everything cuối phim. Lời ca truyền cảm hứng mạnh mẽ, khuyến khích mọi người thử thách bản thân và không bao giờ bỏ cuộc để theo đuổi ước mơ.



How Far I'll Go - phim Moana (2016) How Far I’ll Go, nhạc phim Moana Ca khúc "How Far I'll Go" được trình diễn trên sân khấu Oscar 2017. Nhạc sĩ Lin-Manuel Miranda sáng tác bản ballad How Far I’ll Go cho khoảnh khắc then chốt trong phim, khi nhân vật chính Moana quyết định nghe theo bản ngã và rời bỏ hòn đảo quê hương. Phiên bản trong phim do nữ diễn viên lồng tiếng Moana - Auliʻi Cravalho - thể hiện, trở thành sản phẩm âm nhạc đầu tiên vào top Billboard Hot 100 của cô, ở vị trí 41. Album nhạc phim giành vị trí á quân trên Billboard 200. Tác phẩm được đề cử Oscar, Quả Cầu Vàng, Grammy và chiến thắng với giải "Ca khúc hay nhất viết cho Phương tiện truyền thông" tại Grammy 2018.



You’re Welcome - phim Moana (2016) You’re Welcome - phim Moana (2016)

Ca khúc cũng do Lin-Manuel Miranda viết, được nhân vật nửa người nửa thần Maui (Dwayne Johnson, thường được biết đến với tên The Rock, lồng tiếng) hát trong lần đầu tiên anh gặp gỡ Moana. Bài hát sôi động khởi đầu hành trình dài khám phá đại dương của hai nhân vật. Dù không nhận được đề cử ở các giải lớn, tác phẩm được nhiều khán giả yêu thích. Trong thời gian cách ly xã hội vì Covid-19, Dwayne gây chú ý khi đăng tải video anh vừa rửa tay cho con gái vừa hát You’re Welcome. Remember Me - phim Coco (2017) Anthony Gonzalez, Ana Ofelia Murguía hát "Remember Me" Ca khúc Remember Me được nhiều nhân vật trong phim hoạt hình Coco hát. Phiên bản gây ấn tượng nhất do ngôi sao nhí Anthony Gonzalez - lồng tiếng nhân vật chính Miguel - thể hiện. Chất giọng trong sáng, cách hát mộc mạc của cậu bé 12 tuổi khiến khán giả thích thú. Phiên bản này được phối khí chậm, nhằm tăng hiệu ứng cảm xúc khi gần kết phim. Remember Me góp phần truyền tải ý nghĩa của phim về tình cảm gia đình.



Into The Unknown - phim Frozen 2 (2019) ‘Into The Unknown’ (Frozen 2) - Idina Menzel và AURORA Cặp vợ chồng Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez nhận đề cử Oscar thứ ba với ca khúc Into The Unknown, nhạc phim hoạt hình Frozen 2. Họ từng hai lần chiến thắng Oscar "Ca khúc nhạc phim hay nhất" với Let It Go trong Frozen (2014) và Remember Me trong Coco (2018).

Nữ ca sĩ Idina Menzel (lồng tiếng nhân vật nữ hoàng Elsa) cùng Aurora - ca sĩ 23 tuổi người Na Uy - thể hiện bài hát. Into The Unknown giống đoạn hội thoại giữa Elsa và một giọng nói khác của chính mình vang vọng từ nơi xa. Tâm trí Elsa tường minh nhất khi cô ở một mình, tự trò chuyện.

Thu Thảo (Theo Billboard, video: Youtube)