119 phát súng biến lễ cầu nguyện của học sinh Mỹ thành thảm kịch

Halsne, 10 tuổi, đang ngồi trong nhà thờ dự lễ cầu nguyện đánh dấu năm học mới, thì nghe tiếng súng, viên đạn sượt ngay bên cạnh.

"Đường đạn bay ngay cạnh cháu. Cháu bị dính thuốc súng trên cổ. Tiếng súng tiếp tục vang lên, cháu vội vã trốn xuống gầm ghế", Weston Halsne, học sinh lớp 5, kể lại khoảnh khắc vụ nổ súng xảy ra tại trường Công giáo Annunciation ở phía nam Minneapolis, Minnesota.

Cậu bé lấy tay che đầu, trong khi bạn học lao người xuống đè lên cậu. "Cậu ấy đã cứu cháu, nhưng cậu ấy bị trúng đạn ở lưng. Cháu hy vọng bạn sẽ chóng bình phục".

Vào 8h30 sáng 27/8, khi gần 200 học sinh đang tụ tập tại nhà thờ cùng tên cạnh trường, dự lễ cầu nguyện đánh dấu tuần đầu tiên của năm học mới, tay súng Robin Westman, 23 tuổi, đã mang ba khẩu súng đến và xả 119 phát đạn qua cửa sổ kính màu của nhà thờ, nhằm vào những đứa trẻ.

Hai học sinh thiệt mạng, 18 người bị thương, trong đó có 15 trẻ em. Westman là cựu học sinh trường, là nam giới, song đã nộp đơn lên tòa để đổi tên từ Robert thành Robin từ năm 17 tuổi vì "cảm thấy mình là nữ, muốn tên phản ánh điều này". Giới chức liên bang gọi Westman là "người chuyển giới".

Vị trí trường, nhà thờ Công giáo Annunciation ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ. Đồ họa: BBC

Giới chức cho biết Westman xả 116 phát súng trường, ba phát súng shotgun vào bên hông nhà thờ. Gần như toàn bộ loạt đạn được xả từ bên ngoài, một số cửa ra vào nhà thờ đã bị chặn bằng ván gỗ. Cảnh sát còn phát hiện bom khói tại hiện trường.

Sau khi đợi 10-15 phút, Halsne cùng bạn học tìm đường đến phòng thể chất rồi khóa cửa, đảm bảo tay súng không vào được bên trong. Sau khi xả đạn, Westman đã tự sát phía sau nhà thờ.

Các phụ huynh hoảng loạn chạy đến hiện trường tìm con trong nước mắt. Renee Lego, có con học lớp 5 và lớp 8 có mặt trong nhà thờ, kể hai con ban đầu nghĩ tiếng súng là tiếng "pháo hoa hay nổ khí gas", trước khi nhìn thấy bạn bè đổ gục.

"Hai con tôi bê bết máu. Thật kinh hoàng", bà Lego nói. Trong số 18 người bị thương có một học sinh đang nguy kịch.

Phụ huynh đoàn tụ cùng con sau vụ xả súng ở Minneapolis, ngày 27/8. Ảnh: AP

Patrick Scallen, dân địa phương, luôn bày tỏ tự hào về di sản của ngôi trường và nhà thờ trong cộng đồng hàng thế kỷ qua. Những ngày đầu học kỳ mới, ông cảm thấy vui, tích cực khi nhìn các gia đình đưa con em đến trường. Sáng hôm sau, ông đang làm việc thì nghe thấy tiếng súng, liền vội vã chạy tới trường.

"Khi tôi đến nơi, mọi thứ im ắng đến rợn người. Có một băng đạn trên vỉa hè. Và mọi người bắt đầu ùa ra", Scallen kể.

"Bác làm ơn nắm tay cháu với", một bé gái nói với ông. "Tôi liên tục trấn an: 'Bác sẽ gọi cho bố mẹ cháu, bác sẽ cho họ biết. Các cháu sẽ ổn thôi", ông nói với các bé.

Theo giới chức, Westman không có tiền án tiền sự và đã mua vũ khí một cách hợp pháp trong thời gian gần đây. Tay súng cũng không có lệnh điều trị sức khỏe tâm thần của bang

Động cơ của Westman chưa được xác định, nhưng giới chức đã thu thập được loạt bài viết, video mang những lời lẽ bất mãn, oán hận trên trang cá nhân của tay súng.

Các video Westman đăng tải cho thấy những trang nhật ký, trong đó có một sticker hình cờ nhiều màu của cộng đồng LGBTQ cùng một khẩu súng với khẩu hiệu "bảo vệ bình đẳng". Các video này đã bị gỡ xuống theo yêu cầu của FBI.

Robin Westman, nghi phạm xả súng tại trường học ở Minnesota. Ảnh: FOX News

Thảm kịch sáng 27/8 là vụ nổ súng thứ 4 trong vòng 24 giờ tại Minneapolis, thành phố đông dân nhất bang Minnesota, khiến tổng cộng 5 người bị bắn chết, ít nhất 25 người bị thương. Mỹ đã ghi nhận hơn 140 vụ nổ súng tại các trường tiểu học và trung học kể từ đầu năm.

Michael Simpson, ông của học sinh Halsne, tự hỏi liệu Chúa có dõi theo hay không. "Tôi không biết Ngài ở đâu. Thực sự quá khó để chấp nhận", ông nói.

Đức Trung (Theo CNN, AP, Washington Post)