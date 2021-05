119 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào được đưa về quê hương

119 hài cốt liệt sĩ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào được đưa về Nghệ An và Quảng Trị, sáng 5/5.

Buổi lễ tiếp nhận hài cốt diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). 95 hài cốt được đội quy tập liệt sĩ Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2020-2021 tại Lào. Trong số này có 9 hài cốt có thông tin đầy đủ về họ tên, quê quán và đơn vị công tác.

Chuyến xe chở hài cốt các liệt sĩ tại lễ tiếp nhận sáng 5/5. Ảnh: Trọng Kiên

Sau khi tiếp nhận, tất cả hài cốt được chuyển về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Năm ngoái, 57 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được tổ chức an táng tại nghĩa trang này.

Hơn 30 năm qua, đội quy tập mộ liệt sĩ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc hơn 12.000 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước.

Tại Quảng Trị, cũng trong sáng nay 24 hài cốt là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào được đưa về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, TP Đông Hà, tất cả đều chưa biết tên.

An táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Ảnh: Quang Hà

Những hài cốt này được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm tại các vùng đất của Lào vào mùa khô 2020-2021.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu sự hy sinh anh dũng của các anh là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bè bạn quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước Việt Nam - Lào.

Nguyễn Hải - Hoàng Táo