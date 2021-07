118 căn biệt thự phiên bản giới hạn tại Grand Mercure Hoi An

Grand Mercure Hoi An thu hút cộng đồng thượng lưu bởi sở hữu vị trí đắc địa trên mặt biển An Bàng cùng các dịch vụ tiện ích đặc quyền 5 sao.

Theo xu thế phát triển chung của xã hội hiện nay, giới thượng khách Việt ngoài việc muốn sở hữu siêu xe hay những phụ kiện đắt giá phiên bản giới hạn thì nay dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng biển cũng là cách giúp họ khẳng định vị thế theo phong cách riêng. Với gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách hưởng thụ khác biệt, giới thượng khách đang hướng đến sở hữu bất động sản biển phiên bản giới hạn để thừa hưởng đặc quyền không dành cho số đông. Sự xuất hiện của Grand Mercure Hoi An với quỹ căn giới hạn - chỉ 118 căn biệt thự thu hút đông đảo cộng đồng giới tinh hoa.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên bãi biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, dự án Grand Mercure Hoi An được bao bọc bởi thiên nhiên trong lành, nguyên sơ của biển cả. Trước tình trạng quỹ đất ven biển An Bàng ngày càng khan hiếm, số lượng dự án nghỉ dưỡng mặt biển ngày một ít, vị trí của Grand Mercure Hoi An là lợi thế giúp dự án hút khách hàng.

Bên cạnh đó, dự án còn nằm trên cung đường giữa hai miền di sản với một bên là Thánh địa Mỹ Sơn, một bên là phố cổ Hội An tiếp giáp với các địa điểm du lịch nổi tiếng như làng gốm Thanh Hà; làng Mỹ nghệ Non Nước, Cù Lao Chàm, Ngũ Hành Sơn...

Phối cảnh một căn biệt thự tại Grand Mercure Hoi An.

Trên bãi biển An Bàng, 118 căn biệt thự tại Grand Mercure Hoi An nổi bật và khác biệt với phong cách kiến trúc Italy cùng nét văn hóa Đông Dương theo dòng cảm hứng nơi phố Hội. Các dãy biệt thự được liên kết bởi những hàng cây và vườn hoa theo chủ đề.

Các kiến trúc sư Huni Architectes kiến tạo nên 118 sản phẩm nghỉ dưỡng sang trọng đến từ những đường nét, bố cục. Theo đó, thiết kế mặt ngoài các căn biệt thự mang kiến trúc Italy đặc trưng được hình tượng hóa bằng các vòm cong gắn liền với các không gian công năng.

Số lượng giới hạn cùng tầm nhìn ôm trọn biển chính là lợi thế nổi bật của các căn biệt thự tại đây. Các chủ nhân tinh hoa có thể chiêm ngưỡng bình minh hay hoàng hôn bên biển.

Nội thất các căn biệt thự được thiết kế mang đậm hơi thở văn hóa Hội An.

Không gian bên trong mỗi căn biệt thự đảm bảo sự tiện nghi nhưng vẫn kế thừa và lưu giữ nét đẹp truyền thống của phố cổ Hội An, đáp ứng đúng gu của giới thượng lưu. Các chi tiết nội thất như gạch lát, ốp tường, tấm thảm, tranh trang trí, bộ sofa... đều mang hơi thở văn hóa bản địa.

"Kiến tạo nên không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp thông qua trải nghiệm, cảm nhận sự tinh tế trong từng đường nét thiết kế chính là điều mà Grand Mercure Hoi An hướng tới", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Nhằm tạo ra một không gian xanh và sự riêng tư, giữa các căn biệt thự còn được bố trí những khu vườn với các loại cây hoa có màu sắc đặc trưng cho 5 yếu tố văn hóa phương Đông - Ngũ hành (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ).

Trải nghiệm cá nhân hóa của các chủ nhân Grand Mercure Hoi An cũng khác biệt với những tiện ích đặc quyền 5 sao như bể bơi vô cực, skybar ngắm trọn bãi biển An Bàng, dịch vụ vui chơi có thưởng, hồ bơi riêng tư tại mỗi căn biệt thự, bể bơi Silk River dài hơn 300 mét chạy dọc dự án ra tới biển... Đặc biệt, hồ bơi khu vực biệt thự sử dụng công nghệ điện phân muối (điện phân tạo xlo) với ưu điểm giảm thiểu được tần suất xử lý nước bể bơi bằng hóa chất, giúp đảm bảo an toàn và tốt cho sức khỏe.

Dưới bàn tay bài ba của Accor - tập đoàn vận hành khách sạn hàng đầu thế giới, mỗi dịch vụ, tiện ích tại Grand Mercure Hoi An sẽ được chăm chút và nâng tầm quốc tế, mang đến những trải nghiệm ấn tượng và khác biệt, nhưng vẫn gìn giữ vẹn tròn sự riêng tư, yên bình của mỗi chủ nhân.

"Với ưu điểm về vị trí, thiết kế, kiến trúc, tiện ích 5 sao... 118 chủ nhân tại Grand Mercure Hoi An không chỉ được làm chủ những bất động sản có giá trị lớn lưu giữ cho thế hệ sau mà còn tạo lập phong cách và vị thế xứng tầm thượng lưu", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Tâm Anh