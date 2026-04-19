112 phường, xã TP HCM dừng chứng thực giao dịch tài sản từ 27/4

112 phường, xã trong tổng số 168 đơn vị hành chính cấp xã tại TP HCM sẽ dừng chứng thực các hợp đồng, giao dịch về tài sản, chuyển thẩm quyền này sang tổ chức hành nghề công chứng.

Quyết định do UBND TP HCM ban hành, quy định việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các giao dịch tài sản từ Chủ tịch UBND cấp xã sang hệ thống văn phòng công chứng trên địa bàn.

Các thủ tục được chuyển giao chủ yếu gồm chứng thực hợp đồng, giao dịch dân sự như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng tài sản và các giao dịch liên quan đến quyền tài sản theo quy định. Việc điều chỉnh nhằm thống nhất đầu mối thực hiện và tăng vai trò của hệ thống công chứng trong các giao dịch dân sự, kinh tế.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại phường Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đây, người dân có thể lựa chọn chứng thực các hợp đồng này tại UBND phường, xã hoặc tại văn phòng công chứng. Tuy nhiên, khi quy định mới có hiệu lực, tại 112 phường, xã thuộc diện áp dụng, toàn bộ các giao dịch liên quan đến tài sản sẽ do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Tại các địa bàn này, UBND cấp xã chỉ còn thực hiện chứng thực giấy tờ, tài liệu không liên quan đến giao dịch tài sản, như chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký hoặc giấy tờ hành chính thông thường.

Với các hồ sơ đã được tiếp nhận hợp lệ trước thời điểm quy định có hiệu lực, UBND cấp xã vẫn tiếp tục giải quyết theo quy định cũ cho đến khi hoàn tất.

Sau khi thay đổi, 112 phường, xã sẽ chỉ còn thực hiện chứng thực giấy tờ thông thường, trong khi 56 phường, xã còn lại và đặc khu Côn Đảo vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ các thủ tục chứng thực, bao gồm cả giao dịch liên quan đến tài sản.

Việc chuyển giao thẩm quyền được đánh giá là bước đi nhằm chuyên môn hóa hoạt động công chứng, giảm tải cho cấp cơ sở, đồng thời tăng tính an toàn pháp lý trong các giao dịch dân sự, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó xã Phú Giáo rộng nhất với 192,83 km2; phường Dĩ An đông dân nhất với 227.817 người.

Phương Uyên