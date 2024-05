11 trận quyền Anh hạng nặng vĩ đại nhất

11. Deontay Wilder - Tyson Fury, ngày 1/12/2018: Wilder (trái) là tay đấm thu hút nhất kể từ thời Mike Tyson. Thời điểm chuẩn bị bảo vệ đai vô địch WBC trước Tyson Fury, "Máy bay đồng" đang toàn thắng 40 trận. Trong khi đó, "Vua giang hồ" người Anh mới thắng 27 trận. Cuộc so găng đầu tiên diễn ra với ưu thế nghiêng về Fury, nhưng ba trọng tài chấm điểm hòa. Điều này dẫn tới tranh cãi và hai lần so găng tiếp theo. Khi tái đấu lần đầu vào tháng 2/2020, Fury thắng knock-out kỹ thuật ở hiệp thứ bảy. Đến lần tái đấu thứ hai vào tháng 10/2021, tay đấm người Anh tiếp tục thắng knock-out ở hiệp 11. Phần thưởng cho "Vua giang hồ" sau hai chiến thắng này là đai WBC và đai The Ring đang bị bỏ trống.