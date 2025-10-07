11 thanh thiếu niên hỗn chiến khi đi chơi Trung thu

Nghệ AnHai nhóm gồm hàng chục thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn khi đi chơi trung thu nên dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhau khiến một người nguy kịch.

Tối 7/10, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Phúc, 16 tuổi, cùng 10 thanh thiếu niên khác để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật Hình sự.

Một số thanh thiếu thiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Tối 4/10, Phúc cùng 6 người bạn lái xe máy chở nhau từ xã Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ cũ) sang xã Lương Sơn (huyện Đô Lương cũ) xem múa lân. Đến nơi, nhóm của Phúc xảy ra mâu thuẫn với 4 thanh thiếu niên khác cũng đang đi chơi Trung thu.

Nhà chức trách cáo buộc, hai bên sau đó to tiếng, lao vào dùng hung khí đuổi đánh nhau. Quá trình ẩu đả, Phúc nhặt một thanh sắt ném vào người thiếu niên 16 tuổi ở xã Thuần Trung khiến gục tại chỗ. Nạn nhân nguy kịch, phải chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Tang vật vụ án được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Hòa Vang

Sau khi gây án, hai nhóm thanh thiếu niên lái xe máy chạy tốc độ cao bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau một ngày điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt 11 người liên quan.

Đức Hùng