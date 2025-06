11 thanh thiếu niên bị khởi tố tội giết người

Quảng Ninh11 nghi can, chủ yếu là học sinh từ 15 đến 16 tuổi, bị cáo buộc truy tuổi, ném vỏ chai bia vào xe máy khiến một nạn nhân tử vong.

Ngày 16/6, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 11 người về tội Giết người.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, chiều 25/7/2023, do hiềm khích từ trước với nhóm thanh niên tại huyện Hải Hà, 11 bị can hẹn nhau tụ tập, phân công nhiệm vụ và dùng 5 xe máy đi từ Móng Cái đến Hải Hà.

Camera an ninh ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên ở Móng Cái đuổi đánh nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Trên đường đi, nhóm này nhặt vỏ chai bia làm hung khí. Khi đến xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, 11 bị can đã áp sát, ném chai bia vào đối phương.

Nhóm bị can truy đuổi một nam thanh niên 21 tuổi đang phóng xe bỏ chạy và liên tục ném chai bia vào chân và xe. Nạn nhân bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Lê Tân