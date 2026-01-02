11 tài năng trẻ hứa hẹn bùng nổ năm 2026

Mike Penders (Strasbourg) sinh ngày 31/7/2005 tại Maasmechelen (Bỉ). Thủ môn cao 2 m hiện khoác áo đội U21 Bỉ, với ba lần ra sân.

Trưởng thành từ lò đào tạo Genk, Penders được đánh giá cao nhờ phong cách thi đấu hiện đại, khả năng làm chủ không gian và ra vào hợp lý, có nhiều nét tương đồng với Thibaut Courtois.

Điểm tiến bộ lớn nhất của Penders nằm ở kỹ năng chơi chân. Anh có thể tham gia vào khâu triển khai bóng từ tuyến dưới, thậm chí đóng vai trò như một trung vệ lệch khi đội nhà kiểm soát bóng.

Chelsea xem Penders là phương án dài hạn cho khung gỗ trong tương lai. Ở mùa này, anh được đem cho Strasbourg mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, trước khi trở lại Ngoại hạng Anh cạnh tranh vị trí chính thức.