11 tài năng trẻ hứa hẹn bùng nổ năm 2026

Mike Penders (Strasbourg) sinh ngày 31/7/2005 tại Maasmechelen (Bỉ). Thủ môn cao 2 m hiện khoác áo đội U21 Bỉ, với ba lần ra sân.
Trưởng thành từ lò đào tạo Genk, Penders được đánh giá cao nhờ phong cách thi đấu hiện đại, khả năng làm chủ không gian và ra vào hợp lý, có nhiều nét tương đồng với Thibaut Courtois.
Điểm tiến bộ lớn nhất của Penders nằm ở kỹ năng chơi chân. Anh có thể tham gia vào khâu triển khai bóng từ tuyến dưới, thậm chí đóng vai trò như một trung vệ lệch khi đội nhà kiểm soát bóng.
Chelsea xem Penders là phương án dài hạn cho khung gỗ trong tương lai. Ở mùa này, anh được đem cho Strasbourg mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, trước khi trở lại Ngoại hạng Anh cạnh tranh vị trí chính thức.
Givairo Read (Feyenoord) sinh ngày 2/6/2006 tại Amsterdam (Hà Lan). Hậu vệ phải này đã có một lần khoác áo đội tuyển U21 Hà Lan.
Read được xem là "viên ngọc quý" của Feyenoord. Cầu thủ 19 tuổi nổi bật với xu hướng tấn công mạnh mẽ, giữ được sự bình tĩnh và độ chính xác trong các pha tạt bóng - yếu tố quan trọng với một hậu vệ biên hiện đại.
Mùa này, Read có một bàn và ba kiến tạo qua 15 trận trên mọi đấu trường. Phong độ đó giúp Read lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich và Barca.
Jeremy Jacquet (Rennes) sinh ngày 13/7/2005 tại Bondy, Pháp. Trung vệ 18 tuổi đã có năm lần ra sân cho U21 Pháp.
Jacquet là sản phẩm mới nhất của lò đào tạo Rennes và được ví như người kế nhiệm William Saliba - đàn anh đồng hương cùng khu phố.
Cầu thủ trẻ này nổi bật với thể hình lý tưởng, sức mạnh vượt trội, giúp anh giành ưu thế trong các tình huống tranh chấp và xử lý bóng trong không gian rộng. Điểm cần hoàn thiện của Jacquet là kiểm soát cảm xúc và vững vàng tâm lý khi thi đấu.
Jacobo Ramon (Como) sinh ngày 6/1/2005 tại Madrid, Tây Ban Nha. Trung vệ 18 tuổi hiện đã ra sân hai lần cho đội tuyển U21 Tây Ban Nha.
Ramon là "đề xuất đặc biệt" của HLV trưởng Como, Cesc Fabregas. Anh gây ấn tượng với cá tính mạnh, khả năng chỉ huy và xây dựng lối chơi từ tuyến dưới. Điểm nổi bật nhất của Ramon là khả năng đọc trận đấu. Anh luôn có vị trí hợp lý, chủ động dự đoán tình huống và can thiệp kịp thời, giúp hàng thủ ổn định.
Ramon được xem là một trong những giải pháp hợp lý nhất, nếu Real muốn trẻ hóa trung vệ trong tương lai gần.
Honest Ahanor (Atalanta) sinh ngày 23/2/2008 tại Aversa, Italy. Hậu vệ trái 17 tuổi chưa từng thi đấu ở các cấp độ đội tuyển.
Atalanta chi 20 triệu USD để chiêu mộ Ahanor từ Genoa, dù anh mới có 270 phút thi đấu ở Serie A. Ahanor nổi bật nhờ sự đa năng, có thể đá mọi vị trí ở hàng thủ, thể hình cao 1,84 m, sức mạnh và sải chân dài, giúp anh dễ dàng tranh chấp và di chuyển tốc độ.
Phong cách chơi mạnh mẽ của Ahanor đã thu hút sự chú ý của Gennaro Gattuso - HLV đang chờ quá trình nhập quốc tịch để có thể gọi anh lên đội tuyển Italy.
Kees Smit (AZ Alkmaar) sinh ngày 20/1/2006 tại Heiloo, Hà Lan. Tiền vệ công 19 tuổi đã ra sân bốn lần cho đội tuyển U21 Hà Lan.
Smit là Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất tại giải U19 châu Âu 2025, trở thành một trong những tài năng trẻ được săn đón nhất ở châu Âu.
Cầu thủ sinh năm 2006 chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc hộ công, nổi bật với khả năng giữ bóng, xoay người, dùng cơ thể che bóng, và tạo cơ hội trong những pha đối đầu một chọi một. Khả năng tăng tốc, phối hợp với đồng đội và kiểm soát nhịp độ trận đấu khiến anh được ví như Kevin De Bruyne phiên bản trẻ.
Chema Andres (Stuttgart) sinh ngày 25/4/2005 tại Valencia, Tây Ban Nha. Tiền vệ trung tâm 20 tuổi đã có bốn lần khoác áo đội tuyển U21 Tây Ban Nha.
Andres là một trong những "viên ngọc"của lò đào tạo La Fábrica, hiện đang tích lũy kinh nghiệm ở Stuttgart. Anh nhanh chóng hòa nhập và thể hiện phong cách chơi được so sánh với Quả Bóng Vàng 2024 Rodri.
Cầu thủ trẻ này nổi bật với khả năng tổ chức, kiểm soát nhịp độ trận đấu và xử lý bóng gọn gàng. Andres được đánh giá là hình mẫu của sự cân bằng trên sân, đóng vai trò then chốt ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Gilberto Mora (Tijuana) sinh ngày 14/10/2008 tại Tuxtla Gutiérrez, Mexico. Tiền vệ công 17 tuổi đã ra sân năm lần cho đội tuyển quốc gia Mexico.
Mora lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất (16 tuổi 265 ngày) góp mặt trong trận chung kết một giải đấu cấp đội tuyển, vượt qua những cái tên như Lamine Yamal và Pele. Anh cũng được triệu tập tham dự World Cup cùng đội tuyển Mexico.
Dù thể hình còn mảnh mai, Mora nổi bật với khả năng đọc trận đấu nhạy bén, cả khi có bóng lẫn khi phòng ngự, cùng tốc độ xử lý nhanh. Mùa này, anh đã cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm, ghi bảy bàn cho Tijuana.
Lennart Karl (Bayern Munich) sinh ngày 22/2/2008 tại Frammersbach, Đức. Tiền vệ công 17 tuổi đã ra sân hai lần cho đội tuyển U21 Đức.
Karl là một trong những hiện tượng trẻ nổi bật nhất mùa giải ở châu Âu. Anh từng có màn xuất hiện ngắn ngủi tại FIFA Club World Cup, nhưng cơ hội thực sự đến khi Jamal Musiala nghỉ thi đấu dài hạn, giúp Karl ghi dấu ấn ở Bayern Munich.
Cầu thủ trẻ sở hữu tốc độ, sự linh hoạt và khả năng quan sát tốt, cho phép anh thi đấu hiệu quả cả ở cánh lẫn trung lộ. HLV Julian Nagelsmann được cho là đang cân nhắc sớm đưa Karl lên đội tuyển, mở ra tương lai đầy hứa hẹn.
Rayan Vitor (Vasco da Gama) sinh ngày 3/8/2006 tại Rio de Janeiro, Brazil. Tiền đạo 19 tuổi đã có 11 lần ra sân cho đội tuyển U20 Brazil.
Vitor được so sánh với cựu tiền đạo Adriano nhờ thể hình vượt trội, sức mạnh ấn tượng và cú sút trái uy lực từ chân trái. Mùa giải này, anh đã ghi 20 bàn cho Vasco da Gama.
Adriano từng nhận xét: "Cậu ấy có mọi thứ để thành công, và tôi hy vọng cậu ấy còn làm tốt hơn tôi". Với tài năng và phong độ hiện tại, Rayan Vitor được dự đoán sẽ sớm thử sức ở châu Âu.
Yan Diomande (Leipzig) sinh ngày 14/11/2006 tại Abidjan, Bờ Biển Ngà. Tiền vệ cánh 19 tuổi đã có 10 lần ra sân cho tuyển Bờ Biển Ngà.
Cập bến RB Leipzig năm 2025, Diomande nhanh chóng trở thành hiện tượng của đội bóng Đức, nổi bật với tốc độ, khả năng xử lý sáng tạo và kỹ năng rê bóng ấn tượng. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà góp dấu giày vào 11 bàn mùa này và có thể chuyển đến Man Utd ngay kỳ chuyển nhượng giữa mùa.
Hồng Duy