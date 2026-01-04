11 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Đà NẵngXe tải biển Quảng Trị tông vào nhiều ôtô đang lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên sau kỳ nghỉ Tết, khiến hàng loạt phương tiện hư hỏng, hiện trường kéo dài khoảng 70 m.

Khoảng 16h15, xe tải biển Quảng Trị chạy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km42, phía bắc hầm Mũi Trâu, thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, xe này phanh gấp khiến 9 ôtô và một xe tải khác không kịp xử lý, va chạm liên hoàn.

Nhân chứng Hoàng Lịch cho biết vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường dài khoảng 50-70 m. Hiện trường hỗn loạn, nhiều xe bị tông văng sang hai bên đường, khu vực đang thi công mở rộng cao tốc từ 2 lên 4 làn xe. Không có thương vong về người nhưng các phương tiện đều hư hỏng.

Nhiều ôtô bị hư hỏng, hất văng xuống khu vực đang thi công mở rộng làn đường. Ảnh: Hoàng Lịch

Tại hiện trường, các ôtô bị móp méo phần đầu hoặc phần đuôi, nhiều mảnh kính và mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường. Anh Lịch cho biết chiếc xe tải có dấu hiệu mất lái, đánh qua đánh lại khi đang chạy, dẫn đến va chạm với các xe cùng chiều và cả chiều ngược lại.

Tai nạn khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc khoảng 30 phút, kéo dài nhiều km. Đơn vị quản lý đường bộ phối hợp đơn vị thi công nhanh chóng điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông chậm một chiều để tránh ùn tắc kéo dài.

Vị trí xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời không mưa, mặt đường khô ráo; hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường đầy đủ. Đoạn tuyến này đã được bàn giao để nâng cấp, mở rộng từ ngày 1/6/2025. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65 km, thuộc tuyến La Sơn - Túy Loan nối TP Huế với TP Đà Nẵng, khai thác từ tháng 4/2022 với 2 làn xe, tốc độ thiết kế 60-80 km/h. Dự án hiện được mở rộng lên 4 làn xe với tổng vốn đầu tư hơn 3.010 tỷ đồng.

