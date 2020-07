11 người nhập cảnh trái phép ở miền Tây

Thừa lúc đêm tối, trời mưa, 11 người từ Campuchia trốn sang Việt Nam bị Bộ đội Biên phòng An Giang bắt giữ, đưa vào khu cách ly phòng chống Covid -19.

Những người nhập cảnh trái phép được đưa về đồn biên phòng làm việc. Ảnh: An Phú.

6 người (24-34 tuổi, ở TP HCM, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh) từ tỉnh Tà Keo, Campuchia nhập cảnh trái phép bằng xuồng máy vào xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang tối 7/7. Khi cả nhóm thuê ôtô bảy chỗ chạy về TP HCM thì bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Phú Hội phát hiện, bắt giữ.

Cùng lúc, Đồn Biên phòng Phú Hữu tuần tra phát hiện 4 người Việt (23-38 tuổi, ở Đăk Lăk, Bắc Giang, Hà Nội, TP HCM) và một phụ nữ Campuchia (34 tuổi) từ tỉnh Kandal vượt biên vào xã Quốc Thái, huyện An Phú để đón xe tới TP HCM.

Làm việc với biên phòng, 9 trong số 10 người Việt khai sang Campuchia mấy hôm trước để vui chơi, thăm người thân. Người còn lại không thừa nhận nhập cảnh trái phép. Còn người phụ nữ Campuchia khai trốn sang Việt Nam thăm người thân.

Lực lượng biên phòng ra quyết định phạt 10 người, mỗi người bốn triệu đồng về hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Cơ quan chức năng đưa 9 người Việt vào khu cách ly phòng chống Covid-19 huyện An Phú; trục xuất phụ nữ Campuchia về nước; làm rõ hành vi người không thừa nhận nhập cảnh trái phép.

An Phú