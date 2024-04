11 golfer đại diện Việt Nam đến Thái Lan thi đấu

Golfer Nguyễn Hạnh Phương, Bùi Trung Thật, Nguyễn Hoàng Dinh… sẽ đại diện đội TaylorMade Việt Nam đến Thái Lan, tranh tài giải Friendship Tournament.

Ngày 5/4, giải đấu TaylorMade Tournament 2024 diễn ra tại Sân Golf Taekwang Jeongsan Country Club (Sân Golf Đại Phước, Đồng Nai). Sự kiện quy tụ 136 golfer là doanh nhân và những người yêu mến thương hiệu TaylorMade.

Giải đấu được chia làm 5 bảng gồm bảng khách mời, bảng lady, bảng A, B, C và thi đấu theo hệ thống tính điểm Systerm 36. Người tham gia sẽ tranh tài ở các hạng mục Best Gross, giải Nhất, Nhì (cho các bảng (A, B, C, khách mời, nữ), cùng các giải kỹ thuật và HIO. Kết thúc ngày thi đấu, giải đã tìm ra 11 golfer xuất sắc nhất để tranh tài giải Friendship Tournament tại Thái Lan từ ngày 24-27/4.

Golfer tranh tài tại giải đấu. Ảnh: Công ty cổ phẩn Thăng Long TM Việt Nam

Kết quả, golfer Nguyễn Hạnh Phương giành hạng nhất bảng nữ với số điểm 91, HDC 21 điểm. Bùi Trung Thật hạng 1 bảng C với số điểm 91, HDC 20 điểm. Nguyễn Hoàng Dinh hạng 1 bảng B với số điểm 84, HDC 13 điểm và Đăng Xuân Minh hạng 1 bảng A với số điểm 82, HDC 11 điểm. Kuo Hsuan – Chih là chủ nhân giải Best Gross - giải dành cho Golfer đạt số gậy tổng ít nhất.

"Qua sự kiện, chúng tôi mong sẽ thúc đẩy phong trào golf trong nước và mở rộng tầm ảnh hưởng ra Đông Nam Á, quảng bá tinh thần golf Việt Nam", đại diện BTC chia sẻ.

Các golfer tại buổi khai mạc TaylorMade Tournament 2024 VietNam. Ảnh: Công ty cổ phẩn Thăng Long TM Việt Nam

Tại lễ trao giải, BTC công bố hệ thống giải thưởng gồm Cup và túi gậy, túi đi máy bay, dù mang thương hiệu TaylorMade.

Sự kiện được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Thăng Long TM Việt Nam có sự góp mặt của một số nghệ sĩ như Ninh Dương Lan Ngọc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, hoàng tử xiếc Quốc Nghiệp...

Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh, ông Tống Đức Thuận, hoàng tử xiếc Quốc Nghiệp, diễn viên Duy Nam. Ảnh: Công ty cổ phẩn Thăng Long TM Việt Nam

Theo thông báo từ BTC, TaylorMade Tournament 2024 sẽ là giải thường niên. Toàn bộ chi phí đến Thái Lan thi đấu được TaylorMade Golf VietNam tài trợ. 11 golfer khi dự giải phải sử dụng ít nhất một trong những dòng gậy Stealth Family, Qi10 hoặc P Series của TaylorMade.

Lan Anh