11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng Đông Nam Á

11 trường của Việt Nam lọt bảng xếp hạng đại học Đông Nam Á đầu tiên của THE, trong đó Kinh tế TP HCM vào top 13.

Tổ chức Times Higher Education ngày 11/3 công bố bảng xếp hạng đại học thí điểm ở khu vực Đông Nam Á với 104 trường từ 8 quốc gia.

Các đại học ở Singapore và Malaysia thống trị top 10. Việt Nam có hai trường góp mặt trong top 20, là Đại học Kinh tế TP HCM và Duy Tân, lần lượt ở vị trí thứ 13 và 19.

Đáng chú ý, Đại học Kinh tế TP HCM đạt 92,1/100 điểm về chất lượng nghiên cứu, chỉ sau Đại học Quốc gia Singapore và Công nghệ Nanyang - hai trường dẫn đầu Đông Nam Á và cũng trong top đầu thế giới ở nhiều bảng xếp hạng.

Đại học Duy Tân đạt điểm cao với 91,9/100. Ở tiêu chí chất lượng giảng dạy, Đại học Y Hà Nội được đánh giá cao nhất trong các trường ở Việt Nam, đạt 32/100 điểm.

Xét trong top 50, Việt Nam có 7 đại diện.

TT Trường Xếp hạng Đông Nam Á Xếp hạng thế giới 1 Đại học Kinh tế TP HCM 13 501-600 2 Đại học Duy Tân 19 601-800 3 Đại học Tôn Đức Thắng 21 601-800 4 Đại học Y Hà Nội 23 801-1000 5 Đại học Nguyễn Tất Thành 33 1001-1200 6 Đại học Quốc gia Hà Nội 42 1201-1500 7 Đại học Mở TP HCM 45 1201-1500 8 Đại học Bách khoa Hà Nội 71-80 1501+ 9 Đại học Quốc gia TP HCM 71-80 1501+ 10 Đại học Huế 81+ 1501+ 11 Đại học Đà Nẵng 81+ 1501+

THE là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học uy tín và có quy mô lớn trên thế giới. Tổ chức này cho biết bảng xếp hạng Đông Nam Á đang được thí điểm trước khi ra mắt chính thức.

195 trường được khảo sát ở 18 chỉ số tương tự bảng xếp hạng thế giới. Chúng được chia thành 5 nhóm tiêu chí: giảng dạy (Teaching), môi trường nghiên cứu (Research Environment), chất lượng nghiên cứu (Research Quality), chuyển giao công nghệ (Industry), mức độ quốc tế hóa (International Outlook).

Hiện, các trường đại học phải có tối thiểu 1.000 bài báo khoa học trong 5 năm trở lại đây để được THE xếp hạng. Tổ chức này dự kiến hạ yêu cầu để nhiều trường có thể tham gia vào phiên bản tiếp theo.

Logo trường Đại học Kinh tế TP HCM. Ảnh: Fanpage trường

Khánh Linh