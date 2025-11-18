11.000 người tham gia nhạc hội JBL Fest 2025

Hơn 11.000 khán giả tại TP HCM hòa mình trong không gian âm nhạc sôi động của JBL Fest 2025, kết hợp công nghệ âm thanh và nhiều trải nghiệm giải trí.

Tối 8/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, JBL Fest 2025 mang đến đại tiệc âm nhạc quy mô hơn 11.000 khán giả. Trên sân khấu, toàn bộ hệ thống được trang bị loa JBL chuyên dụng cho biểu diễn ngoài trời, giúp từng nốt nhạc, tiếng bass hay giọng hát được tái tạo chi tiết, ổn định và lan tỏa đều khắp không gian. Theo JBL, sự kiện vừa là không gian cho những người yêu nhạc, vừa thể hiện dấu ấn công nghệ hơn 75 năm của thương hiệu.

JBL Fest sử dụng 100% loa chuyên dụng cho sân khấu ngoài trời. Ảnh: JBL

JBL Fest chiêu đãi khán giả "bữa tiệc âm nhạc" với màn biểu diễn của Quang Hùng MasterD, (S)Trong Trọng Hiếu, Pháp Kiều, Mỹ Mỹ, Liu Grace, Minh Lai. Sự kiện còn mang đến các hoạt động tương tác như Dance Cam với nhiều phần quà cho khán giả. Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Threads, hàng loạt bài đăng từ khán giả nhanh chóng thu hút sự chú ý, ghi lại khoảnh khắc trình diễn với hệ thống âm thanh công suất lớn, hiệu ứng ánh sáng và không khí sôi động.

Quang Hùng MasterD biểu diễn tại sự kiện. Ảnh: JBL

Kể từ khi ra đời năm 1946 bởi chuyên gia âm thanh James B. Lansing, JBL đã khẳng định vị thế tiên phong trong ngành công nghiệp âm thanh toàn cầu. Ngay từ năm 1934, JBL đã đặt nền móng cho tiêu chuẩn âm thanh rạp chiếu phim. Năm 2002, JBL được ghi nhận tại Oscar với hai giải thưởng Kỹ thuật dành cho những đột phá trong công nghệ âm thanh rạp chiếu phim do đội ngũ kỹ sư của hãng phát triển. Hiện hơn 40% rạp phim toàn cầu sử dụng hệ thống loa JBL, và thương hiệu này cũng đồng hành cùng nhiều sân khấu âm nhạc lớn trên thế giới.

Dàn loa JBL Professional đồng hành cùng những trận cầu tại sân vận động Tottenham Hotspur Stadium (Anh). Ảnh: JBL

Từ nền tảng âm thanh chuyên nghiệp, thương hiệu dần đưa công nghệ này vào đời sống hằng ngày. Từ năm 2012, hãng phát triển dòng loa Bluetooth di động, cho phép người dùng mang âm nhạc theo mọi hành trình - từ phòng khách, quán cà phê đến những chuyến dã ngoại.

Năm 2022, JBL giới thiệu Flip 5 Eco, dòng loa sản xuất từ vật liệu tái chế, thể hiện cam kết hướng đến phát triển bền vững. Bên cạnh đó là các dòng sản phẩm phong phú - loa tiệc, tai nghe, âm thanh tại nhà, thiết bị gaming - giúp người dùng trải nghiệm âm nhạc theo cách riêng, dù ở sân khấu lớn hay không gian nhỏ.

Dòng loa tiệc PartyBox của JBL trưng bày tại sự kiện. Ảnh: JBL

JBL Fest tái hiện những thành tựu công nghệ âm thanh, đồng thời thể hiện cách một thương hiệu toàn cầu kết nối với giới trẻ Việt Nam thông qua trải nghiệm thực tế. Tại sự kiện, âm thanh trở thành ngôn ngữ cảm xúc, tạo nên sự gắn kết và đồng điệu.

Hoài Phương