11.000 khách mắc kẹt tại sân bay Jeju

Hàn QuốcTuyết rơi dày kèm gió mạnh khiến sân bay quốc tế Jeju phải tạm dừng hoạt động, khoảng 11.000 hành khách bị mắc kẹt ngày 8/2.

Đại diện đơn vị vận hành sân bay cho biết các hoạt động tại đường băng bị tạm ngưng đến 11h sáng 9/2 do thời tiết khắc nghiệt. Trong 461 chuyến bay theo kế hoạch, có 163 chuyến đi và đến bị hủy, 5 máy bay phải chuyển hướng hạ cánh. Sự cố này khiến hàng nghìn du khách tại đảo nghỉ dưỡng miền nam Hàn Quốc rơi vào tình trạng bị động.

Bảng thông tin chuyến bay tại sân bay quốc tế Jeju bị huỷ do tuyết rơi dày hôm 8/2. Ảnh: Yonhap

Giới chức đã huy động xe chuyên dụng để dọn tuyết trên đường băng. Tuy nhiên, hãng hàng không cảnh báo lịch trình bay vẫn sẽ tiếp tục bị gián đoạn do bão tuyết chưa có dấu hiệu dừng.

Chính quyền tỉnh Jeju và ban quản lý sân bay đã chuẩn bị vật tư khẩn cấp để hỗ trợ hành khách nếu cần. Hiện kho dự trữ có khoảng 4.800 chăn, 1.500 nệm và 1.000 chai nước uống.

Tuyết rơi dày đặc trên đường băng của sân bay quốc tế Jeju ngày 8/2. Ảnh: Yonhap

Cảnh báo tuyết rơi dày đã được ban hành tại các khu vực miền núi trên đảo. Theo cơ quan khí tượng, trong vòng 24 giờ qua, lượng tuyết đo được tại khu vực gần núi Hallalên tới 21,5 cm.

Đảo Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc, nằm ngoài khơi phía nam bán đảo Triều Tiên, nổi tiếng với cảnh quan núi lửa độc đáo và thiên nhiên nguyên sơ. Jeju được hình thành từ hoạt động phun trào núi lửa hàng triệu năm trước, sở hữu những bãi biển dung nham đen, hang động nham thạch, thác nước và đỉnh núi Halla cao nhất Hàn Quốc. Nhờ khí hậu ôn hòa, văn hóa bản địa đặc sắc và nhịp sống tách biệt với đất liền, Jeju được ví như "thiên đường nghỉ dưỡng" và là điểm đến hàng đầu của du khách trong nước lẫn quốc tế.

Video tuyết Jeju Lực lượng chức năng huy động xe dọn tuyến trên đường băng. Video: JIBS

Tuấn Anh (Theo Korea times)