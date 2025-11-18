11.000 ca cúm mùa một tháng, Bộ Y tế cảnh báo dịch

Ba tháng gần đây, cả nước ghi nhận 8.500-11.000 ca cúm mùa mỗi tháng, tăng đột biến so với giữa năm, Bộ Y tế cảnh báo dịch bùng phát.

Ngày 18/11, Bộ Y tế cho hay sự gia tăng này là một phần trong tổng số hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa được ghi nhận từ đầu năm 2025 đến nay, trong đó có 3 ca tử vong. Các chủng virus lưu hành chủ yếu tại Việt Nam là cúm A(H1N1), A/H3N2 và cúm B. Bộ Y tế khẳng định độc lực của các chủng virus này chưa ghi nhận sự thay đổi.

Thực tế, hệ thống giám sát y tế ghi nhận sự gia tăng cục bộ các ca bệnh tại một số địa phương, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Nhiều bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV) và tay chân miệng. Chỉ trong tuần đầu tháng 11, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 1.500 trẻ dương tính với cúm, tăng 20-30% so với cùng kỳ tháng trước. Trong số đó, hơn 150 em phải nhập viện điều trị các biến chứng nặng như viêm phổi, viêm tai giữa hoặc co giật do sốt cao.

Tiêm vaccine tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khi đó, các bệnh viện tuyến cuối tại TP HCM như ba bệnh viện nhi đồng, Thống Nhất, Chợ Rẫy, Đại học Y Dược, Quân y 175, Nhân dân Gia Định, Bệnh Nhiệt đới, Tâm Anh... đều ghi nhận số ca cúm mùa, viêm phổi và viêm đường hô hấp tăng mạnh trong khoảng một tháng qua. Nhiều bệnh nhân sau khi hết sốt vẫn phải nhập viện vì ho kéo dài, bội nhiễm hoặc biến chứng phổi.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP HCM, nhận định một số chủng virus cúm cũ có thể đang quay lại sau thời gian dài vắng bóng. "Khi chủng cúm đã lâu không lưu hành, miễn dịch cộng đồng với nó giảm đi, nên khi quay lại, nhiều người dễ mắc hơn và bệnh cũng kéo dài hơn", ông nói.

Bác sĩ cho rằng mùa cúm năm nay đến sớm hơn thường lệ, thay vì rộ vào cuối tháng 10 như mọi năm thì ngay từ tháng 9 đã có nhiều ca. Nguyên nhân có thể liên quan đến thời tiết mưa liên tiếp ở miền Nam, tạo điều kiện cho virus phát tán và xâm nhập đường hô hấp. Còn ở miền Bắc, thời tiết giao mùa Thu - Đông với nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh hô hấp phát triển. Bên cạnh đó, việc gia tăng đi lại, giao lưu và tổ chức các sự kiện đông người vào dịp cuối năm như hội nghị, tổng kết, tiệc cưới... làm tăng nguy cơ lây lan virus trong cộng đồng và các hộ gia đình.

Bác sĩ Đoàn Thị Phương Lan, Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo cúm lây lan rất nhanh qua đường hô hấp, đặc biệt trong các cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Bà Lan nhấn mạnh người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai và trẻ dưới 5 tuổi là những nhóm dễ gặp biến chứng nghiêm trọng. Cúm mùa thường khởi phát bằng các triệu chứng như sốt, ho khan, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi và đau nhức cơ. Tuy nhiên, ở trẻ em và người có bệnh nền, bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi nặng, suy hô hấp, viêm cơ tim, viêm não, hoặc bội nhiễm vi khuẩn đường hô hấp.

Để chủ động phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Mọi người nên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ. Khi có các dấu hiệu như ho, sốt, sổ mũi, người dân cần liên hệ ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc kháng virus tại nhà.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên thế giới ghi nhận khoảng một tỷ ca mắc cúm mùa, trong đó có khoảng 290.000 đến 650.000 ca tử vong. Dữ liệu giám sát mới nhất cho mùa cúm 2025-2026 cho thấy hoạt động của virus cúm đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu với chủng cúm A(H3N2) đang chiếm ưu thế ở các khu vực như Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Lê Nga