108 người nhập cảnh trái phép đã đến TP HCM

Trong một tháng Công an TP HCM phát hiện 108 người nhập cảnh trái phép, con số thực tế có thể cao hơn, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 là rất lớn.

Những người này vượt biên vào Việt Nam từ nhiều hướng, bằng đường bộ, đường thuỷ và các đường mòn lối mở sau đó đến TP HCM, Phó giám đốc Công an thành phố Nguyễn Sỹ Quang cho biết tại buổi họp báo về tình hình an ninh trật tự, chiều 28/4.

Đại tá Quang đánh giá tình trạng người nhập cảnh trái phép đang ngày càng phức tạp hơn. Công an TP HCM đã tập trung lực lượng để đánh mạnh vào các tổ chức, đường dây tội phạm này. Ngoài ra, công an thành phố cũng đề xuất UBND TP HCM chỉ đạo các sở ngành liên quan xử phạt nghiêm, thậm chí rút giấy phép hoạt động của những cơ sở lưu trú cho người nước ngoài ở lại trái phép. Đối với các khách sạn, nhà nghỉ đã thực hiện hành vi và có dấu hiệu hình sự, công an sẽ khởi tố.

"Những tổ chức này vì đồng tiền, hám lợi mà làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Chúng tôi đã khởi tố 3 vụ án liên quan và tới đây sẽ khởi tố thêm một vụ nữa", đại tá Quang nói và cam kết Công an TP HCM sẽ ở tuyến đầu chống dịch, phối hợp các lực lượng khác hoạt động đúng phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà".

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP HCM, tại buổi họp báo chiều 28/4. Ảnh: Quốc Thắng.

Vấn đề người nhập cảnh trái phép cũng được Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đề cập trong buổi làm việc với Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về tình hình phòng chống Covid-19 vào sáng cùng ngày.

Ông Bỉnh cho biết thành phố có nguy cơ cao bị dịch từ bên ngoài xâm nhập. Việc này do tình hình bên Campuchia căng thẳng, người Việt ở đó sẽ tìm cách về nước. Hiện, thành phố đã phối hợp với các tỉnh có đường biên giới với Campuchia ngăn chặn, kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cũng cảnh báo TP HCM có tình trạng người bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đi xe công cộng hoặc thuê xe riêng đến các cơ sở y tế để khám và điều trị. Như hôm 20/4, hai mẹ con sản phụ tự chèo xuồng từ Campuchia qua sông đến tỉnh An Giang, sau đó đi xe khách đến TP HCM rồi gọi xe ôm đến Bệnh viện Từ Dũ.

Sau ghi nhận hai mẹ con nhập cảnh trái phép, bệnh viện đã kích hoạt cơ chế đáp ứng nhanh điều tra dịch tễ. 39 y bác sĩ tiếp xúc với họ phải xét nghiệm nCoV khẩn cấp. Hiện, tất cả đều có kết quả xét nghiệm nCoV âm tính lần một.

Cảnh sát khởi tố chủ khách sạn ở quận 1 do tổ chức cho người nhập cảnh trái phép ở lại. Ảnh: Đinh Văn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, lượng người nhập cảnh trái phép trên thực tế có thể còn cao hơn, nên công an và các ban ngành phải xử lý nghiêm.

Các lực lượng cần quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư về khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế. Thông tin phải được đưa đến người dân để mọi người cùng cảnh giác, phát hiện các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh trái phép chưa được cách ly.

UBND TP HCM đề nghị những gia đình có người thân ở nước ngoài nếu có nhu cầu về nước phải theo đường hợp pháp để được cách ly, điều trị.

TP HCM đã 75 ngày, kể từ ngày 10/2, không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Quốc Thắng