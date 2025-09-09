100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam giá trị 38,4 tỷ USD

Tổng giá trị của 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2025 đạt 38,4 tỷ USD, theo báo cáo của Brand Finance.

Báo cáo "Vietnam 100 2025" của Brand Finance cho biết tổng giá trị thương hiệu của 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm nay đạt 38,4 tỷ USD. Con số này giảm 14% so với năm ngoái do tình hình tình tế gặp thách thức.

Brand Finance là công ty tư vấn định giá thương hiệu trụ sở tại London (Anh). Theo hãng, giá trị thương hiệu là lợi ích kinh tế ròng mà chủ sở hữu đạt được khi được cấp phép thương hiệu trên thị trường mở.

Năm nay, Viettel tiếp tục giữ vững "ngôi vương" năm thứ 10 liên tiếp, với giá trị thương hiệu gần 7,4 tỷ USD. Tập đoàn củng cố vị thế thị trường thông qua mở rộng mạng lưới 5G - dự kiến phủ sóng 99% dân số vào năm 2030 và hợp tác chiến lược với Visa nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử.

Giữ thứ hạng 2 và 3 lần lượt là Vinamilk (giảm 2%, trên 2,6 tỷ USD) và Vietcombank (tăng 16%, gần 2,4 tỷ USD). Có 6 ngân hàng có mặt trong top 10 thương hiệu giá trị nhất. Trong đó, Ngân hàng Quân đội (MB) tăng trưởng nhanh nhất với giá trị thương hiệu tăng 87%, đạt gần 1,6 tỷ USD.

Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu giảm nhưng một số ngành vẫn tăng trưởng đáng kể như ôtô (49%), bất động sản (27%), logistics (25%), vận tải hàng không (15%) và công nghệ (10%).

Ngành bất động sản tăng 27% với dẫn đầu bởi Vinhomes - công ty thuộc hệ sinh thái của Vingroup, trong khi lĩnh vực công nghệ tăng 10%. Điều này cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp giữa những thách thức kinh tế chung. Giá trị thương hiệu FPT tăng 18% lên 1,2 tỷ USD nhờ mở rộng dịch vụ số và đổi mới công nghệ.

"Các thương hiệu Việt thể hiện sự kiên cường dù giá trị thương hiệu toàn thị trường có xu hướng giảm", ông Alex Haigh, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Brand Finance nhận định.

Brand Finance còn xếp hạng Chỉ số Sức mạnh thương hiệu (BSI), đo hiệu quả của hoạt động thương hiệu trên các thước đo vô hình so với các đối thủ cạnh tranh. Vị trí đứng đầu năm nay thuộc về Vinpearl - công ty con của Vingroup (giá trị thương hiệu 204 triệu USD), điểm BSI 97,5 trên 100 và thuộc nhóm AAA+. Vietcombank và Bảo Việt xếp thứ 2 và thứ 3 về sức mạnh thương hiệu.

Việt Nam cũng đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực bền vững, theo Brand Finance. Trong xếp hạng Giá trị nhận thức về tính bền vững (Sustainability Perceptions Value - SPV), Viettel, VietinBank là các thương hiệu dẫn đầu.

Hàng năm, Brand Finance khảo sát 6.000 thương hiệu lớn nhất thế giới và công bố hơn 100 báo cáo, xếp hạng các thương hiệu trên các lĩnh vực và quốc gia. 100 thương hiệu giá trị và mạnh nhất Việt Nam được đưa vào báo cáo "Brand Finance Vietnam 100 2025".

Viễn Thông