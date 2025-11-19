Bảng xếp hạng 2025 nổi bật với nhiều doanh nghiệp thăng hạng, loạt gương mặt mới như KienlongBank, Duy Tân Recycling và lần đầu mở rộng khảo sát sang 7.000 sinh viên.

Tối 19/11, Anphabe công bố Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, dựa trên khảo sát 73.000 người đi làm và sinh viên, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 ngành. Chương trình có sự bảo trợ của VCCI và được Intage Việt Nam kiểm chứng.

Năm nay là lần thứ 12 bảng xếp hạng được công bố và là năm thứ ba Anphabe phân nhóm theo Top 1, Top 10, Top 20 và Top 50. Cách phân loại này giúp doanh nghiệp thấy rõ vị trí của mình trong bức tranh tuyển dụng và môi trường làm việc.

Ở khối doanh nghiệp lớn, Unilever Việt Nam tiếp tục đứng đầu. Nhóm dẫn đầu giữ nhịp ổn định khi nhiều doanh nghiệp lớn trong bán lẻ, ngân hàng, sản xuất, công nghệ, nông nghiệp và dịch vụ tiếp tục duy trì thứ hạng. Một số doanh nghiệp cải thiện vị trí sau thời gian đầu tư vào chính sách nhân sự, trong khi một số thương hiệu trở lại bảng xếp hạng sau giai đoạn tái cấu trúc.

Khối doanh nghiệp vừa tiếp tục gọi tên PepsiCo Foods Việt Nam ở vị trí dẫn đầu năm thứ ba liên tiếp. Nhóm này duy trì sự ổn định với nhiều doanh nghiệp trong bán lẻ, ẩm thực, dược phẩm, kỹ thuật và sản xuất, đồng thời đón thêm các gương mặt mới. Lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay là Sơn TOA Việt Nam, STADA Pymepharco, Yes4All, KienlongBank, Phenikaa Group và Duy Tân Recycling.

Khảo sát mở rộng năm nay thu thập thêm ý kiến của hơn 7.000 sinh viên. Kết quả phản ánh mức độ quan tâm của lực lượng lao động trẻ với môi trường làm việc minh bạch, có cơ hội phát triển. Bảng xếp hạng cũng tiếp tục ghi nhận các doanh nghiệp có chỉ số hạnh phúc nội bộ tích cực qua hạng mục "Nguồn nhân lực Hạnh phúc".

Theo bà Thanh Nguyễn, CEO Anphabe, khảo sát cung cấp dữ liệu và báo cáo chuyên sâu theo 5 giai đoạn thu hút nhân tài (Nhận biết, quan tâm, ứng tuyển, khát khao, ưu tiên chọn). Thông tin này giúp doanh nghiệp xác định điểm mạnh, điểm yếu và hoàn thiện chiến lược thu hút, giữ chân nhân sự

Anphabe hiện cung cấp các giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và là đối tác phát triển thị trường của Workplace from Meta và LinkedIn. Nhãn hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" đã được đăng ký sở hữu trí tuệ từ năm 2018. Đơn vị kiểm chứng - Intage Việt Nam, trực thuộc tập đoàn nghiên cứu thị trường Nhật Bản, có hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam và đạt chứng chỉ ISO 20252.

Thi Hà - Tất Đạt