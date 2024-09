100% học sinh lớp 12 ABC Edu trúng tuyển đại học

Trường TH - THCS - THPT Song ngữ Á Châu (ABC Edu) khai giảng năm học mới 2024-2025 với kết quả 100% học sinh lớp 12 (niên khóa 2023-2024) trúng tuyển đại học.

Trong số học sinh đậu đại học, nhiều em trúng tuyển các trường top đầu TP HCM như Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Trường đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TP HCM.

Một số trường khác có nhiều học sinh ABC Edu trúng tuyển như Ngoại thương TP HCM (FTU), Kinh tế TP HCM (UEH), Ngân hàng TP HCM, Sư phạm kỹ thuật TP HCM, Luật TP HCM, RMIT, Fulbright Việt Nam.

Học sinh lớp 12 trường TH - THCS - THPT Song ngữ Á Châu trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: ABC Edu

Nguyễn Văn Tiến Anh, học sinh lớp 12C1 (năm học 2023-2024), là một trong những sinh viên xuất sắc đậu cả hai trường UEH và FTU. Em quyết định trở thành tân sinh viên Khoa Kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh tế TP HCM.

Trước đây, Tiến Anh từng trúng tuyển một trường THPT chuyên ở Đồng Nai nhưng chọn học ba năm cấp ba tại ABC Edu. Em cho biết thành quả đạt được hôm nay, ngoài nỗ lực bản thân, còn có sự dìu dắt, định hướng của thầy cô và cha mẹ.

"Tất cả đã tạo cho em hành trang vững chắc để em tự tin vươn đến những mục tiêu lớn hơn ở phía trước", Tiến Anh nói.

Ngoài trường trong nước, nhiều học sinh còn trúng tuyển các trường đại học danh tiếng tại Australia, Mỹ, Canada, Anh, Bỉ... Với nền tảng kiến thức, kỹ năng được trang bị tại trường cùng định hướng rõ ràng, đại diện ABC Edu cho biết các em có thể lựa chọn đa ngành nghề cho đại học như kinh tế, công nghệ, tài chính, quản trị... Nhiều em còn nhận được các gói học bổng một phần và toàn phần.

Đơn cử có các em Nguyễn Xuân Gia Hân, Trần Đình Khánh, Nguyễn Lan Hương, Lương Trúc An trúng tuyển trường Western Sydney University (Australia); em Cao Ngọc Bảo Trân (Souther Alberta Institute Of Technology, Canada); Nguyễn Minh Quân (University Of Connecticut, Mỹ)...

Học sinh Trường TH - THCS - THPT song ngữ Á Châu phát biểu tri ân thầy cô, cha mẹ trong lễ trưởng thành. Ảnh: ABC Edu

Trường Song ngữ Á Châu là một trong những trường đầu tiên tại Đồng Nai áp dụng Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge của Anh từ nhiều năm trước. Năm 2022 đánh dấu bước tiến lớn khi trường là một trong những đơn vị tiên phong tại tỉnh Đồng Nai được Ủy ban Giáo dục Nam Australia cấp phép đào tạo chương trình SACE International. Học sinh hoàn thành sẽ nhận song bằng tốt nghiệp THPT Việt - Australia được công nhận toàn cầu.

SACE (South Australian Certificate of Edu) là chương trình THPT quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Nam Australia, dành cho học sinh toàn thế giới, bao gồm cả xứ sở chuột túi. Đại diện ABC Edu cho biết trường thu hút nhiều học sinh tham gia chương trình này nhờ chất lượng giáo dục không ngừng cải thiện.

Sau khi hoàn thành ba năm học gồm 5 học kỳ và vượt qua các kỳ thi đánh giá, học sinh sẽ nhận song bằng, hỗ trợ các em ứng tuyển các trường đại học top đầu Việt Nam lẫn thế giới.

Á Hiên