100 giờ chế tác linh vật Ngựa đón năm mới 2026

Trước Tết Nguyên Đán 3 tháng, xưởng gốm nhà ông Phạm Đức Dũng ở thôn 2, xã Bát Tràng nhận hàng chục đơn đặt hàng linh vật ngựa, mỗi sản phẩm mất 100 giờ để hoàn thiện.

Năm nay nhà ông Dũng dự kiến nhận làm khoảng 700 linh vật ngựa trong vụ tết. Các năm trước ông lựa chọn chế tác những con vật mang ý nghĩa tiền tài, ấm no như chuột, trâu, hổ, lợn, gà.