100 doanh nghiệp tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam

Alibaba vừa công bố 100 doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn để đại diện cho năng lực thương mại quốc gia tham gia gian hàng trên sàn thương mại điện tử này.

"Hội nghị Quốc tế về xuất khẩu trực tuyến B2B", chủ đề "Smart Up Your Trade, Leading Your Way", một sự kiện dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành, vừa diễn ra vào ngày 6/3, tại Hà Nội. Hoạt động này giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy xuất khẩu trên nền tảng số.

Trong khuôn khổ sự kiện, với sự hỗ trợ từ Cục Xúc tiến thương mại (Vietrade), Bộ Công Thương, Alibaba công bố danh sách 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam - Vietnam Pavilion trên sàn thương mại này. Quá trình lựa chọn 100 doanh nghiệp diễn ra từ ngày 28/11/2023 đến ngày 15/1/2024. Đây là những đơn vị tiêu biểu của Việt Nam đủ điều kiện thông qua các tiêu chí bao gồm: chất lượng và uy tín sản phẩm; thành thạo sử dụng công cụ thương mại điện tử; tiềm năng xuất khẩu; đa dạng ngành nghề và khu vực địa lý.

Ông Mike Zhang, Giám đốc Quốc gia Alibaba.com Việt Nam, gửi lời chúc mừng đến các doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam đã được tuyển chọn. Ảnh: Alibaba

Phát biểu tại sự kiện, ông Mike Zhang - Giám đốc Quốc gia Alibaba.com Việt Nam, chia sẻ gian hàng là nơi trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam, đồng thời là nền tảng chiến lược để các doanh nghiệp kết nối với khách hàng trên toàn cầu, từ đó tối đa hóa tiềm năng thị trường quốc tế của họ.

Chương trình này mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đào tạo và xây dựng hồ sơ trên Alibaba. Ngoài ra, các đơn vị cũng được nâng cao kiến thức về luật và logistics quốc tế, tạo điều kiện cho xuất khẩu, kết nối với khách hàng và học hỏi từ các nhà xuất khẩu thành công.

Đại diện của các doanh nghiệp tham gia Giang hàng quốc gia Việt Nam. Ảnh: Alibaba

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Vietrade), Bộ Công Thương, đánh giá chương trình này không chỉ nêu bật những điểm mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam trên một nền tảng toàn cầu hàng đầu mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại và nắm bắt những cơ hội tiềm năng tại thị trường quốc tế.

Tại sự kiện, Alibaba cũng giới thiệu Smart Assistant, một trợ lý cá nhân thông minh được thiết kế để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng cách hỗ trợ tối ưu hóa danh sách sản phẩm, trò chuyện với khách hàng cũng như việc phân tích dữ liệu tốt nhất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

(Nguồn: Alibaba)