Vinamilk dẫn đầu top doanh nghiệp lớn được người lao động yêu thích nhất, trong khi Viettel IDC là đại diện số một ở nhóm doanh nghiệp vừa.

Tối 9/10, nền tảng kết nối việc CareerViet, công bố danh sách top 100 doanh nghiệp được người lao động yêu thích nhất năm 2025. Đây là kết quả được khảo sát từ hơn 88.100 người đi làm và hơn 6.700 doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, diễn ra từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8. Khảo sát được bảo trợ phương pháp luận từ công ty nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam.

Ở khối doanh nghiệp lớn, top 10 được yêu thích nhất lần lượt là Vinamilk, Samsung Electronics HCMC CE Complex, Masan Consumer, Tập đoàn Hoa Sen, Vinhomes, Acecook Việt Nam, HDBank, PNJ, Lotte Mart Việt Nam và Panasonic Việt Nam.

Ở khối doanh nghiệp vừa, Viettel IDC dẫn đầu nhóm được yêu thích nhất. Ngoài ra, top 10 còn có các công ty như Chứng khoán VPBank, Toshiba Việt Nam Consumer Products, McDonald's Việt Nam, Jotun Paints Việt Nam, Công nghệ Prep, Nabati Việt Nam, Chứng khoán Bảo Việt, Duy Tân Recycling và Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam.

Đơn vị khảo sát cho rằng thành công của doanh nghiệp đến từ sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh doanh, bản sắc tổ chức và chiến lược phát triển con người. Sự đồng điệu này tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp duy trì sức bật nội tại, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến giá trị phát triển bền vững.

Từ kết quả khảo sát, CareerViet đề xuất mô hình tổ chức nhân sự "3S" (Say - Stay - Strive) của Aon Hewitt - nhà cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý và nguồn nhân lực có trụ sở tại Mỹ. Aon Hewitt cho rằng sự gắn kết của nhân viên ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ số trong toàn tổ chức, từ sự hài lòng của khách hàng đến lợi nhuận và nhiều hơn thế nữa.

Theo mô hình 3S, một nhân viên gắn bó công ty sẽ nói (say) những điều tích cực về tổ chức, có thể là với đồng nghiệp, mối quan hệ hoặc khách hàng của họ. Nhân viên sẽ ở lại (stay) với công ty không vì tiền lương mà còn vì muốn trung thành với tổ chức, kết nối với mọi người và hài lòng với công việc. Cuối cùng, những nhân viên gắn bó sẽ cố gắng (strive) làm việc tốt nhất. Họ có động lực và truyền cảm hứng, có xu hướng đóng góp hơn những gì được yêu cầu.

Song song đó, CareerViet phát triển thêm mô hình "3S+2" (Say - Stay - Strive - Sustain - Shine). Đơn vị này nhấn mạnh rằng một doanh nghiệp thành công không chỉ tạo sự gắn kết bền chặt với nhân viên (Say - Stay - Strive), mà còn phải phát triển bền vững (Sustain) và khẳng định bản sắc khác biệt (Shine).

Nhóm nhân viên văn phòng đang ngồi nghỉ vào giờ trưa tại một doanh nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Đây là năm thứ 12, CareerViet thực hiện khảo sát này. Năm nay, số lượng đáp viên tham gia tăng thêm 4.000 người, trong đó 87% là lao động có kinh nghiệm. Khảo sát còn tiếp cận được gần 2.000 quản lý cấp cao.

CareerViet, tiền thân là CareerBuilder, là thành viên của Kariera Group - một trong những tập đoàn nhân sự hàng đầu tại châu Âu và châu Á. Đây là nền tảng kết nối việc làm cho hơn 20.000 doanh nghiệp với hơn 5 triệu người dùng trên cả nước. Mỗi tháng, nền tảng ghi nhận hơn 25.000 cơ hội việc làm mới được cập nhật. Họ cũng liên kết hơn 85 cổng thông tin việc làm tại các trường đại học và cao đẳng.

Tất Đạt