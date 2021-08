100 doanh nghiệp cam kết hợp tác đào tạo nhân lực ngành IT

Đại diện 100 doanh nghiệp, tổ chức đào tạo tham gia hội thảo ‘Đào tạo nhân lực cho cách mạng 4.0’ do FUNiX tổ chức, cam kết hợp tác đào tạo nhân lực.

Hội thảo diễn ra sáng ngày 19/8 dưới hình thức trực tuyến, phác họa bức tranh chung về cơ hội, thách thức trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam trước cuộc cách mạng 4.0. Sự kiện cũng đưa ra cam kết chung với điều lệ cụ thể về kết nối doanh nghiệp và đơn vị đào tạo phi truyền thống. Từ đó, các bên chung tay đào tạo nhân sự công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu thực tiễn, giúp Việt Nam đón đầu cơ hội trong ngành.

Hội thảo "Đào tạo nhân lực cho cách mạng 4.0" quy tụ gần 200 người tham gia.

Cơ hội cho ngành công nghệ Việt Nam

Với phép so sánh "Việt Nam trước kỷ nguyên số giống như miền viễn Tây của Mỹ vào những năm thế kỷ 19", nước ta cần một lực lượng anh tài đủ trí, dũng để dấn bước khai phá tiềm năng. Các đại diện tại hội thảo giáo dục FUNiX kêu gọi cùng chung tay khai phá tri thức công nghệ, tìm kiếm và chiếm lĩnh những thành quả đưa Việt Nam sánh vai các cường quốc trong kỷ nguyên số.

TS. Nguyễn Thành Nam - Nhà sáng lập FUNiX cho biết các công việc trong ngành tăng trưởng tới 47% những năm qua nhưng các đơn vị đào tạo chính thống về công nghệ thông tin chỉ cung cấp khoảng 40% nhu cầu thực tế. Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, đơn vị đào tạo phi truyền thống là hướng đi hữu hiệu giúp lấp đầy khoảng trống nhân sự, cũng là khoảng trống của những cơ hội ngành IT Việt Nam đã bỏ lỡ suốt nhiều năm qua.

"Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tìm ra con đường biến công nghệ thông tin thành động lực để phát triển kinh tế, phát triển đất nước" - TS. Thành Nam khẳng định.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của các đơn vị ngoài ngành công nghệ thông tin có nhu cầu lớn về tuyển dụng nhân lực IT như: Bệnh viện 199 - Bộ Công an (Đà Nẵng), Trung tâm Nghiên cứu cải tiến Y tế CHIR...

Tin tưởng cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội cho tất cả mọi người, diễn giả Đinh Anh Huân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Seedcom nhận định các kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam hiện có thể làm việc ở bất kỳ đâu, cạnh tranh sòng phẳng trên thế giới. "Người làm công nghệ thông tin không nhất thiết phải học ngành công nghệ thông tin, mà hoàn toàn có thể tự học. Tự học là nền tảng để phát triển trong lĩnh vực công nghệ" - ông Huân chia sẻ.

Ông Huy Nguyễn - CTO KardiaChain cũng cho biết, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn với blockchain khi đang ở cùng vạch xuất phát với thế giới, có được sự quan tâm của toàn xã hội và hành lang pháp lý.

Ở lĩnh vực IoT, ông Nguyễn Đức Tài - CEO Nhà thông minh Lumi bày tỏ sự tin tưởng với sản phẩm IoT Việt Nam, đặc biệt, lĩnh vực nhà thông minh có thể cạnh tranh với những doanh nghiệp mạnh từ Trung Quốc.

Cung cấp góc nhìn ở lĩnh vực game, ông Phạm Quân - CEO Onesoft khẳng định hiện Việt Nam có vị trí nhất định trong ngành này, với những game studio, nước ta thuộc top 15 studio toàn cầu, sánh ngang với những tên tuổi như Microsoft, Facebook... "Ngành game Việt, nếu được quan tâm, đào tạo một cách tương xứng, có thể sánh vai cường quốc năm châu" - ông Quân nói.

Cam kết chung tay hợp tác đào tạo nhân lực ngành IT

Theo các đại diện tham gia hội thảo, để tận dụng thời cơ và những tiềm năng đó, ngành công nghệ cần sự liên minh giữa các doanh nghiệp, tổ chức. Trong đó, đơn vị đào tạo phi truyền thống góp phần đắc lực vào thực hiện sứ mệnh này.

Đại diện gần 100 doanh nghiệp ký kết trực tuyến vào Bản cam kết cộng đồng, chung tay giải quyết bài toán nhân lực công nghệ thông tin.

Ông Hùng Trần, Nhà sáng lập STEAM for Vietnam đề cao việc đào tạo công nghệ thông tin từ lứa tuổi học sinh để xây dựng nhân sự vững chắc cho tương lai. Thực tế, STEAM for Vietnam đã triển khai nhiều lớp học cho trẻ em Việt Nam khắp mọi miền, quy tụ 5.000 học sinh mỗi buổi. Chương trình học tiên tiến và được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên là chuyên gia Việt từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Từ góc độ doanh nghiệp cần nhân lực, ông Nguyễn Trần Nhàn, Giám đốc NCCPLUS lại chia sẻ mô hình đào tạo thực tập sinh để mọi trình độ đều có thể tham gia đội ngũ lập trình viên.

Với giải pháp đào tạo cá thể hóa theo FUNiX Way, ông Hoàng Việt Thắng, đại diện Tổ chức Giáo dục trực tuyến FUNiX chia sẻ, hơn 10.000 sinh viên tại đây, từ những người ngoài ngành, chưa từng học công nghệ thông tin đến học sinh THPT đã thành công theo đuổi nghề lập trình. Phương thức học FUNiX Way với giáo trình MOOC - khóa học trực tuyến đại chúng mở, đội ngũ mentor đồng hành và hannah - cán bộ hỗ trợ học viên, đang giúp hành trình học IT thuận lợi hơn, từng bước đáp ứng số lượng và chất lượng nhân lực cho doanh nghiệp.

"Chúng tôi mong phối hợp chung tay cùng các doanh nghiệp để truyền thông mạnh mẽ hơn nữa, lan tỏa thông điệp ai cũng có thể học được, ai cũng có thể làm được công nghệ thông tin. Từ đó huy động được một lực lượng lớn nhân sự cho ngành IT" - bà Lê Minh Đức, Giám đốc Điều hành FUNiX chia sẻ.

Hội thảo "Đào tạo nhân lực công nghệ cho Cách mạng 4.0" khép lại bằng phần ký cam kết cộng đồng giữa các doanh nghiệp, đơn vị đào tạo phi truyền thống. Gần 100 doanh nghiệp, đơn vị đào tạo phi truyền thống đã cùng ký kết trực tuyến vào bản Cam kết chủ động tham gia xây dựng chương trình, sẵn sàng tiếp nhận học viên tới tham quan, học tập và nỗ lực truyền thông tinh thần này tới toàn xã hội.

Theo đó, các doanh nghiệp, đơn vị này sẽ tạo điều kiện để bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào cách mạng công nghệ, tuyển dụng theo năng lực và thái độ của ứng viên, không tạo ra rào cản không cần thiết về bằng cấp, cơ sở đào tạo, hình thức đào tạo.

Vân Anh